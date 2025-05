Non amarmi perché vivo all’ombra In realtà vivo alla luce nonostante non veda Non mi riconosco in quello ‘sfigato’ che ha paura d’amare | lo rivela Aleandro Baldi

amarmi” è stato uno dei brani più popolari dei Festival di Sanremo degli Anni 90 e ha visto trionfare Aleandro Baldi e Francesca Alotta nel 1992 nella categoria Novità. L’autore e cantante è tornato a parlare di quella canzone a “La Volta Buona”.“Rimasi imprigionato in questo personaggio ‘triste’ che non ero io. – ha dichiarato Baldi – Nella canzone dicevo ‘Non amarmi perché vivo all’ombra.’, in realtà, io vivo alla luce e sono una persona molto solare, nonostante io non veda. Questo verso, devo dire, mi ha molto penalizzato perché tutti mi avevano etichettato per qualcuno che, in realtà, non ero”.Poi Baldi è tornato al Festival di Sanremo nel 1994 vincendo nella categoria Big con “Passerà”, mentre nelle Nuove Proposte si affacciava Andrea Bocelli con “Il mare calmo della sera”. Aleandro Baldi ha commentato: “La presenza di Andrea Bocelli a quel Sanremo non mi ha sfavorito perché abbiamo vinto in due categorie differenti, poi, ognuno di noi ha fatto la sua strada”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Non amarmi perché vivo all’ombra. In realtà vivo alla luce nonostante non veda. Non mi riconosco in quello ‘sfigato’ che ha paura d’amare”: lo rivela Aleandro Baldi “Non” è stato uno dei brani più popolari dei Festival di Sanremo degli Anni 90 e ha visto trionfaree Francesca Alotta nel 1992 nella categoria Novità. L’autore e cantante è tornato a parlare di quella canzone a “La Volta Buona”.“Rimasi imprigionato in questo personaggio ‘triste’ che non ero io. – ha dichiarato– Nella canzone dicevo ‘Non.’, in, ioe sono una persona molto solare,io non. Questo verso, devo dire, mi ha molto penalizzatotutti mi avevano etichettato per qualcuno che, in, non ero”.Poiè tornato al Festival di Sanremo nel 1994 vincendo nella categoria Big con “Passerà”, mentre nelle Nuove Proposte si affacciava Andrea Bocelli con “Il mare calmo della sera”.ha commentato: “La presenza di Andrea Bocelli a quel Sanremo non mi ha sfavoritoabbiamo vinto in due categorie differenti, poi, ognuno di noi ha fatto la sua strada”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Su altri siti se ne discute

La Polizia premia i suoi uomini, il Questore si commuove per Roberto: "Era la mia inseparabile ombra" - La Polizia di Stato celebra oggi il 173° anniversario della sua fondazione. A Foggia la cerimonia si è svolta presso l’Aula Magna della Questura, alla presenza del Prefetto di Foggia, del Questore e delle massime autorità civili, militari e religiose. Tema ispiratore della commemorazione... 🔗foggiatoday.it

Musk spinge per Salvini al Viminale: l’ombra di Starlink dietro le manovre del capitano leghista - RETROSCENA ESCLUSIVO - Dietro le schermaglie politiche italiane si nascondono spesso interessi internazionali. E stavolta, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, ci sarebbe addirittura Elon Musk a fare pressing perché Matteo Salvini prenda le redini del Viminale. Un’accelerazione che avrebbe poco a che fare con la s 🔗ilgiornaleditalia.it

Scatolificio distrutto. L’ombra dell’atto doloso - Le indagini e gli accertamenti sull’incendio che venerdì notte ha distrutto lo scatolificio Sigilla proseguono senza sosta. Il rogo, che ha completamente distrutto il capannone in via Mario Ricci, nella zona industriale di Pesaro e il suo contenuto, richiede verifiche complesse da parte dei carabinieri, anche di concerto con i vigili del fuoco. Gli investigatori stanno passando al setaccio anche i filmati delle telecamere per tentare di ricostruire quanto accaduto. 🔗ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

“Non amarmi perché vivo all’ombra. In realtà vivo alla luce nonostante non veda; Aleandro Baldi: «Non amarmi mi ha dato il successo ma fui etichettato come triste. Non mi riconosco più in que; RepIdee, Francesco Piccolo: Non amarmi perché vivo a Londra o all'ombra?; 1992, bombe e musica: quando Palermo trionfò a Sanremo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Aleandro Baldi: «"Non amarmi" mi ha dato il successo ma fui etichettato come triste. Non mi riconosco più in quello "sfigato"» - Nel 1992, Aleandro Baldi spopolò con il brano "Non amarmi" che cantava insieme a Francesca Alotta e che presentò al Festival di Sanremo di quell'anno. Come lo stesso ... 🔗msn.com