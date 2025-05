Noi residenti assediati dai clochard violenti e senza rispetto

senzatetto si sono spostati verso la mensa dei Frati di via Cappuccini. E i residenti sono esasperati. Il problema, dicono, non sono tutti i clochard quanto i comportamenti di alcuni facinorosi, che sporcano e intimidiscono gli abitanti. Qualche giorno fa un’anziana ha ripreso una donna che si è abbassata i pantaloni e ha fatto i suoi bisogni davanti all’androne del suo condominio. A quel punto è scoppiato il finimondo: la clochard e sei amici hanno circondato l’anziana, insultando e minacciando. Sentite le urla, qualche residente è corso in strada, a suo rischio e pericolo, per disperdere il gruppo. Che peraltro sarebbe già stato cacciato dai Frati che gestiscono la mensa per via dei comportamenti violenti. I membri del Comitato di quartiere hanno incontrato i religiosi con i quali hanno concordato che nelle ore di mensa, dalle 10,30 alle 13, sarebbe importante avere per una maggiore sicurezza un presidio delle forze dell’ordine. 🔗 Ilgiorno.it - "Noi residenti, assediati dai clochard violenti e senza rispetto" Sgomberati dalla stazione delle Autolinee, itetto si sono spostati verso la mensa dei Frati di via Cappuccini. E isono esasperati. Il problema, dicono, non sono tutti iquanto i comportamenti di alcuni facinorosi, che sporcano e intimidiscono gli abitanti. Qualche giorno fa un’anziana ha ripreso una donna che si è abbassata i pantaloni e ha fatto i suoi bisogni davanti all’androne del suo condominio. A quel punto è scoppiato il finimondo: lae sei amici hanno circondato l’anziana, insultando e minacciando. Sentite le urla, qualche residente è corso in strada, a suo rischio e pericolo, per disperdere il gruppo. Che peraltro sarebbe già stato cacciato dai Frati che gestiscono la mensa per via dei comportamenti. I membri del Comitato di quartiere hanno incontrato i religiosi con i quali hanno concordato che nelle ore di mensa, dalle 10,30 alle 13, sarebbe importante avere per una maggiore sicurezza un presidio delle forze dell’ordine. 🔗 Ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

Murano e Burano, le proteste dei residenti contro i turisti: «Noi assediati, così soffochiamo» - VENEZIA - A Murano e Burano c?è preoccupazione per l?assalto dei turisti che provocano code agli imbarcaderi e fanno viaggiare stipati i mezzi del trasporto pubblico.... 🔗ilgazzettino.it

Bergamo, residenti contro il degrado all'esterno del dormitorio: "Ostaggio dei clochard" - "Siamo ostaggio dei clochard", denunciano i residenti del quartiere di Bergamo dove ha sede un dormitorio che non riesce più a far fronte alle richieste. Così si organizzano in chat e si lanciano allarmi in caso di pericolo. Ma il numero dei bisognosi in città aumento e la strada sembra per loro rimanere, dopo gli sgomberi degli ultimi giorni, l'unico posto dove vivere. 🔗tgcom24.mediaset.it

Murano e Burano, le proteste dei residenti contro i turisti: «Noi assediati, così soffochiamo» - VENEZIA - A Murano e Burano c?è preoccupazione per l?assalto dei turisti che provocano code agli imbarcaderi e fanno viaggiare stipati i mezzi del trasporto pubblico.... 🔗ilgazzettino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bergamo, residenti contro il degrado all'esterno del dormitorio: "Ostaggio dei clochard" - "I senzatetto in città sono sempre più numerosi e la struttura non riesce più ad accoglierli Dino Zoff a Marco Tardelli: “Sono ancora lucido, nonostante l’età. Ma tu chi sei?” Il mega ... 🔗msn.com

Donna violentata in una baraccopoli a Napoli, arrestato l'aggressore - si tratterebbe di un clochard che vive proprio nella baraccopoli dove si è verificato l'abuso. La zona, a pochi passi dall'ex mercato ittico, è segnata da un forte degrado. Da tempo i residenti ... 🔗msn.com

I lavori alla Camera bloccano due palazzi e cortile con 20 auto. Residenti: “Siamo assediati” - Due palazzi e un cortile con venti macchine dei condomini parcheggiate assediati da un blocco stradale per lavori in corso a via del Seminario, nel cuore del centro. "Poco prima di Natale ... 🔗roma.repubblica.it