Nocini a confronto torna il concorso dedicato alle produzioni casalinghe della Romagna

Si scaldano i motori per l'edizione 2025 di "Nocini a confronto", il concorso riservato ai produttori casalinghi di nocino delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e del Comune di Imola. A promuoverlo, come da tradizione, l'associazione italiana Sommelier Romagna, in collaborazione con il.

