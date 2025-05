Nocera Inferiore in corteo per il Primo Maggio in attesa del palco

Nocera Inferiore ha celebrato la festa del lavoro in occasione del 1 Maggio. Il corteo ha impiegato troppo poco tempo per arrivare al palco allestito in piazza municipio e ha dovuto così allungare il giro perché non era ancora stata montata la struttura che doveva ospitare gli interventi dei rappresentanti sindacali. Per quanto riguarda i contenuti, il segretario Antonio Apadula, Patrizia Spinelli, segretaria della Feneal uil e Marilina Cortazzi della Cisl All’unanimità nei loro discorsi hanno chiesto Maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro contro l’incremento di morti bianche che si è registrato anche nel territorio di Salerno. Ovviamente, da parte dei sindacati, anche un appello a i salari giusti contro il lavoro sottopagato. 🔗 Anteprima24.it - Nocera Inferiore, in corteo per il Primo Maggio in attesa del palco Tempo di lettura: < 1 minutoNon è mancato il colpo a sorpresa durante la commemorazione che aha celebrato la festa del lavoro in occasione del 1. Ilha impiegato troppo poco tempo per arrivare alallestito in piazza municipio e ha dovuto così allungare il giro perché non era ancora stata montata la struttura che doveva ospitare gli interventi dei rappresentanti sindacali. Per quanto riguarda i contenuti, il segretario Antonio Apadula, Patrizia Spinelli, segretaria della Feneal uil e Marilina Cortazzi della Cisl All’unanimità nei loro discorsi hanno chiestore attenzione alla sicurezza sul lavoro contro l’incremento di morti bianche che si è registrato anche nel territorio di Salerno. Ovviamente, da parte dei sindacati, anche un appello a i salari giusti contro il lavoro sottopagato. 🔗 Anteprima24.it

Su altri siti se ne discute

Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro - Dramma a Nocera Inferiore, nel salernitano, dove un ragazzo di soli 17 anni, di origine marocchina, ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro in una fabbrica specializzata nella lavorazione del legno. Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro Il giovane, secondo quanto emerso dalle prime indagini, […] L'articolo Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Primo maggio in corteo: "Chiediamo più sicurezza" - EMPOLI Una giornata e sei cortei. Il Primo maggio è alle porte e la Cgil è già impegnata nell’organizzazione di iniziative su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa. Il tema nazionale verterà sulla salute e sulla sicurezza sui posti di lavoro. Tutti "Uniti per un lavoro più sicuro", in un Paese dove le morti bianche non accennano a diminuire. L’appuntamento centrale sarà a Empoli, con il corteo unitario Cgil Cisl e Uil, che partirà alle 9. 🔗lanazione.it

School Experience, riparte il l festival itinerante di Giffoni: tappe a Pagani e Nocera Inferiore - School Experience 4 ritorna in Campania. Dopo l’appuntamento di metà febbraio a Montescaglioso, in provincia di Matera, il festival itinerante di Giffoni fa tappa a Pagani e a Nocera Inferiore. Saranno i due comuni dell’agro nocerino-sarnese ad ospitare la selezione di film che permette di vivere un viaggio attraverso storie di avventura, amicizia e crescita ai giovani di tutta Italia. Organizzato dall’Ente Autonomo Giffoni Experience e realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema e ... 🔗ildenaro.it

Ne parlano su altre fonti

Nocera Inferiore, in corteo per il Primo Maggio in attesa del palco; Nocera Inferiore festeggia il Primo Maggio con un corteo sindacale e il concerto di Giusy Ferreri in piazza Diaz; 1MayDay: tutto pronto per l'8° edizione a Salerno, a Nocera il corteo di Cgil, Cisl e Uil; 1 MAGGIO, IN PIAZZA A NOCERA INFERIORE PER UN LAVORO SICURO. BARBAGALLO AL CORTEO. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Nocera Inferiore festeggia il Primo Maggio con un corteo sindacale e il concerto di Giusy Ferreri in piazza Diaz - Sarà ancora una volta Nocera Inferiore ad accogliere lavoratrici e lavoratori per celebrare la Festa del Primo Maggio, in un appuntamento organizzato da Cgil, Cisl e Uil nel solco della tradizione. Un ... 🔗ilvescovado.it

1 maggio, manifestazione di Cgil, Cisl e Uil “Uniti per un Lavoro Sicuro” a Nocera - Anche quest’anno sarà Nocera Inferiore ad accogliere lavoratrici e lavoratori il Primo Maggio per la manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil, nel s ... 🔗msn.com

Primo maggio a Salerno, Cgil: cortei, presidi e concerti - Apadula: "E' un grido collettivo contro il precariato, le morti sul lavoro" Salerno. Anche quest’anno la CGIL di Salerno celebra la Festa dei Lavoratori con una mobilitazione diffusa e partecipata che ... 🔗msn.com