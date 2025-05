No alle sigarette studente dell’Erasmo di Bollate vince L’isola dei fumosi

Bollate (Milano) – "L'isola dei fumosi" l'ha vinta uno studente della prima superiore della scuola Erasmo. Anche quest'anno Airc, associazione italiana per la ricerca sul cancro, ha promosso un gioco e concorso per gli alunni delle scuole medie e superiori, con l'intento di portare a conoscenza i corretti stili di vita. L'isola dei fumosi è il videogioco educational per dire di no alla sigaretta e scoprire, attraverso un'attività educational, consigli per la prevenzione e aggiornamenti sulla ricerca oncologica, per essere più forti e consapevoli contro il fumo. Il progetto rientra in una più ampia proposta di materiali e azioni per sensibilizzare le nuove generazioni verso stili di vita corretti e salutari, verso la ricerca e l'impegno sociale. "Iscrivendosi al videogioco, ogni alunno ha la possibilità di visualizzare informazioni che scorrono durante il gioco e dalle schede didattiche del ricercatore, ricche di testi e immagini, da collezionare, usare a scuola, leggere in famiglia.

