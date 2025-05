No al parco per Ramelli | Vince la sinistra estrema

Ramelli, presentata da Fratelli d’Italia. Ramelli era una studente milanese di diciotto anni militante del Fronte della Gioventù, formazione politica giovanile del Movimento sociale iItaliano, aggredito nel 1975 da alcuni militanti della sinistra extraparlamentare. Il giovane, a causa dei traumi riportati, morì oltre un mese e mezzo dopo l’aggressione. I responsabili furono identificati dieci anni dopo l’accaduto e riconosciuti colpevoli di omicidio volontario al termine dei tre gradi di giudizio del processo.Dura la reazione di FdI al voto del consiglio comunale. "Anche questa volta – afferma il consigliere comunale Nicholas Pellegrini – la politica cesenate ha perso un’importante occasione per dare un segnale di unità, di memoria comune e di maturità democratica in un cammino di reale pacificazione nazionale. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - No al parco per Ramelli: "Vince la sinistra estrema" Il consiglio comunale ha respinto a maggioranza nella seduta di giovedì la richiesta di intitolare un giardino a Sergio, presentata da Fratelli d’Italia.era una studente milanese di diciotto anni militante del Fronte della Gioventù, formazione politica giovanile del Movimento sociale iItaliano, aggredito nel 1975 da alcuni militanti dellaextraparlamentare. Il giovane, a causa dei traumi riportati, morì oltre un mese e mezzo dopo l’aggressione. I responsabili furono identificati dieci anni dopo l’accaduto e riconosciuti colpevoli di omicidio volontario al termine dei tre gradi di giudizio del processo.Dura la reazione di FdI al voto del consiglio comunale. "Anche questa volta – afferma il consigliere comunale Nicholas Pellegrini – la politica cesenate ha perso un’importante occasione per dare un segnale di unità, di memoria comune e di maturità democratica in un cammino di reale pacificazione nazionale. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

