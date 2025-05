No a Ucraina nella Ue una corsa ideologica che ignora corruzione instabilità e costi insostenibili

No a Ucraina nella Ue, una corsa ideologica che ignora corruzione, instabilità e costi insostenibili È impensabile immaginare un'adesione a breve termine, quando servono anni di ricostruzione e decine di miliardi in fondi post-bellici per far ripartire infrastrutture, imprese e istituzioni pubbliche Una commessa pubblica da 40 milioni di dollari destinata all'acquisto di proiettili, finita s

"L'Italia non ha votato la risoluzione" al Parlamento europeo sull'Ucraina, "perchè noi non votiamo qualcosa che vada contro gli americani". Lo ha spiegato il ministro alla Difesa, Guido Crosetto, in videoconferenza a Verona in occasione di LetExpo. "Siamo assolutamente consapevoli - ha precisato - che senza gli Stati Uniti non esiste possibilità di deterrenza. Noi abbiamo avuto per oltre 70 anni l'ombrello di sicurezza americano e già con Obama, a cui sono passate altre tre presidenze, ci è stato detto 'non vogliamo più spendere soldi, iniziate a difendervi da soli'.

(Adnkronos) – Il Consiglio Europeo di marzo si chiuderà molto probabilmente senza conclusioni a 27 sull'Ucraina, a causa della perdurante "divergenza" tra i 26 Stati membri e l'Ungheria di Viktor Orban sulla strategia da adottare di fronte alla decisa spinta americana per mettere fine al conflitto che infuria da oltre tre anni alle porte dell'Ue.

Roma, 10 febbraio 2025 - La guerra in Ucraina può davvero finire? Stando a quello che dice Trump, sì. Fiducioso, ma guardingo, il leader ucraino Zelensky: "Se avessi la consapevolezza che l'America e l'Europa non ci abbandoneranno, ci sosterranno e forniranno garanzie di sicurezza, sarei pronto a qualsiasi formato di dialogo", dice il presidente ucraino dopo la telefonata tra Donald Trump e Putin.

L'UE sfida Starlink con un'alternativa europea per l'Ucraina, ma senza una strategia chiara rischia di restare indietro nella corsa allo spazio. L'Unione Europea sta considerando il ...

I disaccordi tra Bruxelles e Washington continuano ad acuirsi in seguito alle crescenti pressioni degli Stati Uniti per trovare un accordo che ponga fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina

Gli europei non vogliono riammettere la Russia nel sistema Swift: troppo presto per la riabilitazione finanziaria. Il nodo sul futuro politico di Zelensky