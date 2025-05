Nino Bertocchi un uomo speciale

Nino Bertocchi pittore, critico d'arte e giornalista. Un uomo speciale. Nasce a San Lazzaro nel 1900, si laurea in ingegneria, ma la sua grande passione sarà la pittura: infatti questa attività occuperà tutta la sua vita. Insegnante di scenografia all'Accademia di Belle Arti, entra nel mondo dei pittori del Novecento quasi da autodidatta, facendosi influenzare dalla sua cultura di base che lo conduce verso i suoi artisti prediletti come i macchiaioli toscani, Bertelli, Coubert, ma soprattutto Paul Cézanne, dal quale riprende la magica impalcatura dei paesaggi, i colori e l'amore per l'arte. Nella sua carriera artistica, pur cambiando anche stile di pittura, rimarrà sempre fedele ai concetti base nel rispetto dell'amore per la natura, così come la vedeva e la viveva lui stesso.

