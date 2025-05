Niente manzo nei croccantini ma insetti | la ricetta del pet-food sostenibile è italiana

italiana tra le otto startup selezionate per l’edizione 2025 di Amazon sustainability accelerator, il programma che supporta le imprese emergenti nella costruzione di un futuro più sostenibile grazie a sovvenzioni, workshop, mentorship specializzate da parte di Amazon e risorse informatiche: si chiama Hygge e si occupa di alimentazione personalizzata per cani. Fondata nel 2021 a Capannori, in provincia di Lucca, da Martina Terigi e Giada Iacopini - giovani avvocatesse toscane, accomunate dalla passione per i cani e dall’attenzione all’ambiente – la startup è specializzata nella produzione di cibi per animali domestici con l’uso di ingredienti di qualità, provenienti da filiere locali.Il claim? “La ricetta della felicità”L’idea della startup è nata – lo dichiarano le stesse co-founder nel sito web ufficiale – dall’esigenza di creare “la crocchetta perfetta per i nostri cani”, dopo aver riscontrato diversi problemi di salute dovuti proprio a un’alimentazione sbagliata. 🔗 Quotidiano.net - Niente manzo nei croccantini ma insetti: la ricetta del pet-food sostenibile è italiana Roma, 1 maggio 2025 – C’è una solatra le otto startup selezionate per l’edizione 2025 di Amazon sustainability accelerator, il programma che supporta le imprese emergenti nella costruzione di un futuro piùgrazie a sovvenzioni, workshop, mentorship specializzate da parte di Amazon e risorse informatiche: si chiama Hygge e si occupa di alimentazione personalizzata per cani. Fondata nel 2021 a Capannori, in provincia di Lucca, da Martina Terigi e Giada Iacopini - giovani avvocatesse toscane, accomunate dalla passione per i cani e dall’attenzione all’ambiente – la startup è specializzata nella produzione di cibi per animali domestici con l’uso di ingredienti di qualità, provenienti da filiere locali.Il claim? “Ladella felicità”L’idea della startup è nata – lo dichiarano le stesse co-founder nel sito web ufficiale – dall’esigenza di creare “la crocchetta perfetta per i nostri cani”, dopo aver riscontrato diversi problemi di salute dovuti proprio a un’alimentazione sbagliata. 🔗 Quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Giorgio Poi pubblica il singolo Uomini contro insetti, in arrivo il nuovo album - Giorgio Poi torna con Uomini contro insetti, un brano che anticipa il suo atteso quarto album di inediti A tre anni di distanza dall’ultimo album Gommapiuma Giorgio Poi, produttore, polistrumentista e cantautore tra i più influenti e riconoscibili della scena musicale italiana, torna con Uomini contro insetti, un brano da lui interamente scritto, composto, prodotto e suonato, che anticipa il suo atteso quarto album di inediti in uscita per Bomba Dischi / Sony Music. 🔗.com

Carciofi ripieni alla siciliana, la ricetta! - La ricetta dei carciofi ripieni è una ricetta tipica siciliana, una ricetta molto semplice che prevede un ripieno con pangrattato, acciughe, aromi e formaggio. In genere i carciofi ripieni vengono prepararti con delle patate e cucinati in un pentolino con olio evo e aglio. Ingredienti (per 8 carciofi) 4 fette di pancarré – 8 filetti di acciuga sott’olio – 1 spicchio d’aglio – 1 scalogno – prezzemolo – maggiorana – timo – rosmarino fresco – 1 fetta di caciocavallo – 8 patate medie – olio d’oliva Procedimento Per prima cosa pulite i carciofi. 🔗ilfogliettone.it

Napoli, insetti nei piatti dei bimbi alla mensa della scuola: la protesta dei genitori - Alcuni genitori, all'istituto Miraglia in piazza Nazionale, denunciano con video e foto la presenza di insetti nei piatti serviti ai loro figli alla mensa scolastica.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Niente manzo nei croccantini ma insetti: la ricetta del pet-food sostenibile è italiana. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Niente manzo nei croccantini ma insetti: la ricetta del pet food sostenibile è italiana - Gli alimenti sono prevalentemente a base di proteina di insetto: sin dalla sua nascita, infatti, la startup ha scelto di non inserire carne di manzo nelle proprie ricette (gli allevamenti ... 🔗msn.com