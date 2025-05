Niente fondi per i vigili del fuoco in vista delle Olimpiadi? Interrogazione parlamentare di Azione

Azione apprende con attenzione la denuncia di Fns - Cisl sulla mancanza di fondi per potenziare la sicurezza alle Olimpiadi 2026 in particolare relativamente ai vigili del fuoco ed è pronta a portare la questione fino in Parlamento attraverso un'InterrogAzione in cui chiede conto di questa. 🔗 Sondriotoday.it - Niente fondi per i vigili del fuoco in vista delle Olimpiadi? Interrogazione parlamentare di Azione apprende con attenzione la denuncia di Fns - Cisl sulla mancanza diper potenziare la sicurezza alle2026 in particolare relativamente aideled è pronta a portare la questione fino in Parlamento attraverso un'in cui chiede conto di questa. 🔗 Sondriotoday.it

