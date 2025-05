Niente Congregazioni il tempo libero dei cardinali tra mare jogging e riunioni riservate

Repubblica.it - Niente Congregazioni, il tempo libero dei cardinali tra mare, jogging e riunioni riservate Il Primo maggio nessun impegno al mattino, poi nel pomeriggio la quinta messa dei novendiali. E i porporati approfittano per riposarsi o organizzarsi in vista del Conclave 🔗 Repubblica.it

Riunioni, fioretti e pause caffè: così i Cardinali a San Pietro si preparano al Conclave - Abbiamo chiesto ad alcuni dei cardinali arrivati a Roma di raccontare le loro giornate in attesa del Conclave che inizierà il 7 maggio e che atmosfera ... 🔗fanpage.it

Cardinali in congregazione: data del Conclave e caso Becciu, cosa trapela - Le Congregazioni generali entrano nel vivo: nella riunione di oggi due punti fondamentali all'ordine del giorno, la data d'inizio ... 🔗iltempo.it