Nicotera Marina Bellezze naturali e incuria amministrativa – Appello dell’Opposizione Civica

Nicotera. Nicotera Marina – Località Turistica dalle grandi potenzialità. Nuovo Lungomare. Dopo oltre un mese della "provvidenziale" pulizia straordinaria permangono, in bella vista, cumuli di vegetazione, ormai essiccata, a testimoniare l'immane prodezza.Il Monumento alla Vergogna, molto amato dai bambini, continua a fare sfoggio di se.Restiamo fiduciosi che entro la fine dell'anno saranno presi seri provvedimenti.*"Opposizione Civica" Il Portavoce

