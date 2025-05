Nicolò Casale torna in gruppo | un' alternativa in più per Vincenzo Italiano

tornato in gruppo Nicolò Casale: Vincenzo Italiano avrà un’alternativa credibile in più a Beukema e Lucumi in questo finale di stagione per il pacchetto dei centrali di difesa, anche se gli scontri diretti per la Champions con Juventus, Milan e Fiorentina e la finale di Coppa Italia, più che rotazioni, impongono di stringere i denti e andare con i migliori fino in fondo. Casale sarà comunque una carta in più e dati i segnali di stanchezza arrivati dalla rosa nelle ultime settimane non è un dettaglio: anche perché l’ex Lazio, si gioca la permanenza in rossoblù, con il riscatto del prestito dai biancocelesti vincolato alla qualificazione europea dei rossoblù, ergo le motivazioni non mancano.Se saranno carte in più Holm e Ndoye resta da capire. Intanto, la giornata di ieri ha portato una parziale buona notizia: entrambi i calciatori hanno terminato le terapie e iniziato il lavoro differenziato. 🔗 Sport.quotidiano.net - Nicolò Casale torna in gruppo: un'alternativa in più per Vincenzo Italiano E’to inavrà un’credibile in più a Beukema e Lucumi in questo finale di stagione per il pacchetto dei centrali di difesa, anche se gli scontri diretti per la Champions con Juventus, Milan e Fiorentina e la finale di Coppa Italia, più che rotazioni, impongono di stringere i denti e andare con i migliori fino in fondo.sarà comunque una carta in più e dati i segnali di stanchezza arrivati dalla rosa nelle ultime settimane non è un dettaglio: anche perché l’ex Lazio, si gioca la permanenza in rossoblù, con il riscatto del prestito dai biancocelesti vincolato alla qualificazione europea dei rossoblù, ergo le motivazioni non mancano.Se saranno carte in più Holm e Ndoye resta da capire. Intanto, la giornata di ieri ha portato una parziale buona notizia: entrambi i calciatori hanno terminato le terapie e iniziato il lavoro differenziato. 🔗 Sport.quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bologna al lavoro verso Verona: Holm torna in gruppo, si ferma Fabbian - Bologna, 7 marzo 2025 – Prosegue a Casteldebole la marcia di avvicinamento alla trasferta del Bengodi contro il Verona. A due giorni dal prossimo impegno, il Bologna di Vincenzo Italiano ha lavorato questa mattina sui campi del Centro Tecnico Nicolò Galli dove ha svolto una seduta tattica con prove di calci da fermo. Una buona e una cattiva notizia per i rossoblù dall’infermeria: partendo dalla nota lieta, c’è da registrare il rientro in gruppo di Emil Holm, che si è regolarmente allenato con i compagni e che potrebbe anche essere inserito nella lista dei convocati in vista del match di ... 🔗sport.quotidiano.net

Rivierabanca Rimini, Robinson torna in gruppo: il club punta sul suo pieno recupero - La Rivierabanca Basket Rimini comunica in una nota di stampa che il recupero di Gerald Robinson procede positivamente.Durante le scorse ore il giocatore è tornato a lavorare, gradualmente, con il resto del gruppo squadra La sua situazione verrà monitorata quotidianamente e di conseguenza verrà... 🔗riminitoday.it

Carrarese: Coppolaro torna in gruppo, infermeria quasi vuota - Buone notizie per la Carrarese arrivano dal fronte dell’infermeria che si sta completamente svuotando. Mauro Coppolaro (nella foto) a metà di questa settimana è tornato ad allenarsi con la squadra. Il difensore campano rientra in gruppo a quasi tre mesi di distanza dall’infortunio al menisco occorsogli a Castellammare di Stabia. Non verrà convocato per la trasferta di Palermo ma potrebbe essere arruolabile per i match successivi tenendo conto che, vista la lunga inattività, ci sarà bisogno di un periodo di ricondizionamento atletico, magari con doppie sedute di allenamento. 🔗sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Nicolò Casale torna in gruppo: un'alternativa in più per Vincenzo Italiano; Bologna, Casale torna in gruppo: il report; Bologna: Casale in gruppo; Radio Casteldebole – Cancellare e ripartire, con un Casale in più. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media