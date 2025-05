Nico Civitella ed Emanuele Capone | chi sono i due vigili morti precipitando in un burrone

sono Nico Civitella, di Guardiagrele, ed Emanuele Capone, di Chieti, i due vigili del fuoco morti dopo essere precipitati in un crepaccio durante una gita. I due uomini, entrambi 43enni, facevano parte del comando provinciale di Chieti e risultavano dispersi da ieri sera, dopo un'escursione in. 🔗 Today.it

Cosa riportano altre fonti

Tragedia a Balzolo: morti i vigili del fuoco Nico Civitella ed Emanuele Capone - Sono stati ritrovati senza vita Nico Civitella di Guardiagrele ed Emanuele Capone di Chieti, entrambi 43enni e vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti, dispersi da ieri sera durante un’escursione in località Balzolo, nel Comune di Pennapiedimonte. I due, insieme ad altri due colleghi... 🔗chietitoday.it

Tragedia sulla Maiella, morti i vigili del fuoco Nico Civitella ed Emanuele Capone: erano dispersi da ieri a Pennapiedimonte - Si è conclusa nel peggiore dei modi la drammatica vicenda dei due vigili del fuoco dispersi da ieri durante un’escursione sulle montagne della Maiella, in Abruzzo. I corpi senza vita di Nico Civitella, 43 anni, originario di Guardiagrele, ed Emanuele Capone, anch’egli 43enne, residente a Chieti, sono stati ritrovati questa mattina in una zona impervia del torrente Avello, nel territorio del comune di Pennapiedimonte. 🔗laprimapagina.it

Vigili del Fuoco trovati morti in Abruzzo, le vittime sono Emanuele Capone e Nico Civitella: disposta autopsia - Sono Emanuele Capone e Nico Civitella i Vigili del fuoco trovati morti sulla Maiella. I due uomini, di 42 anni, erano dispersi insieme ad altri due colleghi dalla serata di mercoledì 30 aprile in località Balzolo di Pennapiedimonte. I corpi senza vita sono stati individuati alcune ore fa dalle squadre del Soccorso Alpino. La Procura ha disposto l'autopsia sulle salme.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vigili morti: le vittime sono Nico Civitella ed Emanuele Capone +++IN AGGIORNAMENTO+++ - I due vigili del fuoco entrambi 42enni, colleghi e amici in servizio a Chieti, sono morti dopo essere scivolati in un crepaccio, nei pressi ... 🔗rete8.it

Vigili del fuoco morti: malore per i parenti sul luogo della tragedia - PENNAPIEDIMONTE. Proseguono senza sosta le operazioni di recupero dei due vigili del fuoco del comando di Chieti che hanno perso la vita nella forra del fiume Avello. I loro nomi sono Emanuele Capone, ... 🔗informazione.it

Trovati morti i due vigili del fuoco dispersi in Abruzzo - AGI - Sono stati individuati dalle squadre del Soccorso Alpino i corpi senza vita dei due vigili del fuoco scomparsi da ieri sera in località Balzolo di Pennapiedimonte, nella provincia di Chieti. Nic ... 🔗msn.com