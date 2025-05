Netflix | film e serie tv in arrivo a maggio 2025 da Barbie a Maschi Veri

Netflix a maggio, dalla serie italiana Maschi Veri a quella con Kevin Bacon Sirens, ai film e le docuserie. Anche a maggio 2025, Netflix propone tanti nuovi titoli tra serie tv, film e attesi ritorni. Prodotto di punta, la serie italiana Maschi Veri, ma ci sono anche le serie animate e le docuserie. Vediamo dunque quali sono i titoli che ci attendono. serie tv Ecco i titoli che troveremo su Netflix a maggio: The Four Season, dal 1º maggio Blood of Zeus S3, dall'8 maggio (animazione) Per Sempre, dall'8 maggio American Manhunt: Osama Bin Laden, dal 14 maggio (docuserie) Love, death & robots Volume 4, dal 15 maggio Maschi Veri, dal 21 maggio Sirens, dal 22 maggio Big Mouth . 🔗 Movieplayer.it - Netflix: film e serie tv in arrivo a maggio 2025, da Barbie a Maschi Veri Tutti i titoli che verranno rilasciati su, dallaitalianaa quella con Kevin Bacon Sirens, aie le docu. Anche apropone tanti nuovi titoli tratv,e attesi ritorni. Prodotto di punta, laitaliana, ma ci sono anche leanimate e le docu. Vediamo dunque quali sono i titoli che ci attendono.tv Ecco i titoli che troveremo su: The Four Season, dal 1ºBlood of Zeus S3, dall'8(animazione) Per Sempre, dall'8American Manhunt: Osama Bin Laden, dal 14(docu) Love, death & robots Volume 4, dal 15, dal 21Sirens, dal 22Big Mouth . 🔗 Movieplayer.it

