Ilrestodelcarlino.it - "Nessuna violenza alla Pma del Delta"

"La lotta contro ladi genere è sempre buona cosa da praticare e le Aziende sanitarie ferraresi e le Direttrici generali, attuale e pregressa, sono sempre state in prima linea. Stupisce, quindi, quanto recentemente diffuso da Fp Cgil relativamente ad una ’situazione della Pma dell’Ospedale del’, con esplicito riferimento a situazioni didelle quali, però, l’Azienda non ha contezza. Si può solo ipotizzare, ma non è chiaro nel testo, che si faccia riferimento ad eventi del passato tra l’altro remoto, che nulla hanno a che fare con l’attuale gestione del servizio e con l’attuale direzione aziendale". Così, l’Azienda Usl di Ferrara replica al sindacato, allo scopo di fornire chiarimenti e altresì rassicurare "le coppie già prese in carico, sia quelle che intendono avvalersi della grande competenza della Pma del". 🔗 Ilrestodelcarlino.it