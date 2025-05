Neonati sepolti in giardino a Parma | udienza il 16 maggio Procura contesta duplice omicidio alla madre

Neonati, nati da gravidanze mai rivelate. L'udienza preliminare si terrà il 16 maggio a Parma. La giovane è ai domiciliari nella casa di Traversetolo dove sono avvenuti i fatti e rischia un processo per duplice omicidio. 🔗 La 22enne emiliana è accusata di aver ucciso e seppellito in segreto i suoi due figli, nati da gravidanze mai rivelate. L'preliminare si terrà il 16. La giovane è ai domiciliari nella casa di Traversetolo dove sono avvenuti i fatti e rischia un processo per. 🔗 Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Neonati sepolti in giardino a Parma, Chiara non va in carcere: Cassazione dispone nuovo giudizio - Chiara, la 21enne accusata di avere ucciso e sepolto i cadaveri dei figli appena partoriti nel giardino della sua casa di Traversetolo, in provincia di Parma, non andrà in carcere. Lo ha deciso la Cassazione che ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale del Riesame e disposto un nuovo giudizio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Neonati sepolti in giardino a Parma, chiuse le indagini per Chiara Petrolini: si va verso il processo - La Procura ha chiuso le indagini su Chiara Petrolini, la 21enne accusata di avere ucciso e sepolto i cadaveri dei figli appena partoriti nel giardino della sua casa di Traversetolo, in provincia di Parma.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Neonati sepolti a Parma, Cassazione: Chiara Petrolini resta ai domiciliari - Chiara Petrolini resta agli arresti domiciliari. Lo ha deciso, come scrive Repubblica, la Cassazione. La ventiduenne è accusata di duplice omicidio e soppressione di cadavere dei neonati che ha partorito nel 2023 e nel 2024 di nascosto da tutti. La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato della giovane, Nicola Tria. E ha rinviato gli atti al tribunale del Riesame di Bologna che aveva deciso il carcere per la giovane e che dovrà esprimersi nuovamente. 🔗tg24.sky.it

Su questo argomento da altre fonti

Neonati sepolti in giardino a Parma: udienza il 16 maggio, Procura contesta duplice omicidio alla madre; Neonati sepolti, il 6 udienza preliminare per Chiara Petrolini; Neonati sepolti in giardino a Parma, dissequestrata la casa di Chiara Petrolini; La scelta dell’ex di Chiara Petrolini: i neonati morti sepolti in giardino hanno un nome e avranno un funerale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Neonati sepolti in giardino a Parma: udienza il 16 maggio, Procura contesta duplice omicidio alla madre - La 22enne emiliana è accusata di aver ucciso e seppellito in segreto i suoi due figli neonati, nati da gravidanze mai rivelate ... 🔗fanpage.it

Neonati morti a Vignale: chiesto rinvio a giudizio per Chiara Petrolini - VIGNALE (Traversetolo, Parma) – La Procura di Parma ha chiesto il rinvio a giudizio e il Gup ha fissato l’udienza preliminare per Chiara Petrolini, venerdì 16 maggio. La 22enne di Vignale di Traverset ... 🔗reggionline.com

Neonati sepolti, il 16 udienza preliminare per Chiara Petrolini - La 22enne è accusata di duplice omicidio e soppressione di cadavere. Per gli inquirenti ha premeditato le uccisioni dei suoi figli appena nati ... 🔗rainews.it