Nelle terre di Montalbano. Storia, cultura sapori infiniti

di Riccardo Galli I colori, come il silenzio (quello bello, quello intenso) intaccato solo dal rumore del mare. I colori, la luce e poi ovviamente i. Modica, Scicli, Noto, sono lì, a due passi, come un paradiso pronto a raccontarti emozioni che partono da lontano ma riflettono bene sul presente. L’espressione più giusta per raccontare questo spicchio di Sicilia potrebbe essere così: un set cinematografico perfetto. Già, ma anche questo è vero. E’ realtà. Siamo infattidel Commissario, lì dove il posto di polizia del personaggio di Camilleri spicca in una Scicli coinvolgente e che non puoi non amare e poco più in là ecco quella casa del commissario, a Punta Secca, che affonda nella sabbia di racconti che quando sei lì, ti sembra di vivere in prima persona.Ed è a Marina di Modica, in questo incrocio di, set e natura ancora tutta da scoprire e da vivere, che spunta ’Terradamari’, il Resort-Spa del Gruppo Minardo. 🔗 Quotidiano.net