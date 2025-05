Nella natura sì ma in mini cabane | da oggi detox non è la spa ma 72 ore in rifugi per due

naturali volatili emessi dalle piante che, come hanno iniziato a studiare già quarant'anni fa i ricercatori della Nippon Medical School di Tokyo, contribuiscono ad abbassare i livelli di pressione sanguigna e cortisolo e rafforzano il nostro sistema immunitario. È il principio che ha portato a teorizzare la pratica wellness dello Shinrin Yoku, o "bagno di foresta", una prolungata (quanto benefica) full immersion Nella natura. E, negli ultimi anni, a una nuova formula di ospitalità, quella dei mini-Chalet o Tiny House, essenziali casette in legno, vetro e pietra in grado di accogliere una o due persone al massimo, ma accoglienti, autonome dal punto di vista idrico ed energetico e – soprattutto – lontanissime da contesti urbanizzati, calate in suggestivi scenari naturali tra boschi, laghetti alpini, coste marine o scenografiche campagne inglesi.

