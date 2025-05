Amica.it - Nel libro "La vita segreta delle ombre", Lauretta Colonnelli riflette su una nuova accezione di oscurità, da sempre ispirazione per gli artisti

È quell’area scura che il nostro corpo proietta. Ma è anche il lato più sconosciuto di noi stessi. Vissuta, talvolta, come un fantasma di oscuri presagi, l’ombra affascina e respinge. Proprio per questo suo aspetto multiforme, è stata usata da mitologia, pittura, cinema, fotografia e letteratura per dare “spessore” a figure e personaggi e, soprattutto, per raccontare la precarietà della, il male, l’arcano. Ci porta alla scoperta dei suoi significati allegorici, simbolici e metaforici La. Storie di luce, arte, silenzio e altri misteri, undi. Per farlo, l’autrice di Pitigliano (Grosseto), che oggi vive a Roma, si affida alle opere di grandi maestri, come Virgilio, Leonardo da Vinci, Monet, Kafka, che, con la loro arte, hanno cercato di afferrarla, ritrarla, svelarla. 🔗 Amica.it