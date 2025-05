Nel cantiere si costruisce anche la dignità | l’appello di Spinelli Feneal Uil per un Primo Maggio dedicato alla sicurezza

Primo Maggio che sia un punto di svolta, non una ricorrenza di frasi rituali. È il senso dell'intervento di Patrizia Spinelli, segretaria della Feneal Uil Salerno, che in occasione della Festa dei Lavoratori ha voluto ribadire l'impegno del sindacato a fianco degli operai del settore edile.

