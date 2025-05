Nei microcosmi di Andrea Vitali | La mia Itaca di provincia e l’italiano meraviglioso

Milano – È sempre lui il gran signore della piccola provincia: Andrea Vitali. Con quei microcosmi coloratissimi che prendono vita sulle sponde del lago. Neanche abitassimo tutti nella sua Bellano. Orizzonti misteriosi. In cui questa volta inciampa Ariella Achermann. Lei a trovare quel corpo senza identità, una mattina di novembre del 1934. E si capisce presto che il giallo gira intorno a quegli scapestrati di Cletto e di Gioietta, sorta di Bonnie e Clyde locali. Come si racconta nel tragicomico La profezia del povero Erasmo (Rizzoli), il 7 maggio alle 18.30 presentato alla Libreria Feltrinelli di viale Sabotino. Con l'autore a chiacchierare insieme alla giornalista Silvia Truzzi. Vitali, chi sono Cletto e Gioietta?"Due bugiardi patologici, di bell'aspetto, con grandi speranze del tutto vaghe sul proprio futuro.

