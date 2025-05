Nedv?d o Kaká? | Milan la scelta di Walker fa discutere i tifosi | VIDEO

Kyle Walker, difensore inglese classe 1990 giunto al Milan nell'ultimo calciomercato invernale in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City, si è prestato a un gioco in occasione dell'ultimo episodio del suo podcast in onda sulla 'BBC'. Il numero 32 rossonero ha risposto alle domande del giornalista, scegliendo di volta in volta il suo giocatore preferito tra due del medesimo ruolo. La risposta alla domanda 'Pavel Nedvěd o Ricardo Kaká?', però, ha fatto trasecolare i tifosi Milanisti sui social. Guarda il VIDEO! (credits: BBC 5 Live Sport official 'X' account)

