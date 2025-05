Natura arte-fatta | in mostra a Torre Canavese le opere di Biagio Vellano

Torre Canavese (TO) la mostra “Natura arte-fatta”: un’esposizione di quadri-scultura creati con materiali di recupero e terre Naturali dal Maestro Biagio Vellano. 🔗 Torinotoday.it - “Natura arte-fatta”: in mostra a Torre Canavese le opere di Biagio Vellano Verrà inaugurata il 17 maggio alle 17.30, presso la pinacoteca “Raissa Maksimovna Gorbaciova” sulla Terrazza Belvedere, in via Balbo a(TO) la”: un’esposizione di quadri-scultura creati con materiali di recupero e terreli dal Maestro. 🔗 Torinotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

"L’anima della Natura", la mostra di Claudio Guatteri per celebrare i suoi 50 anni di attività artistica - Domenica 9 marzo alle ore 10 al Castello di Monticelli, s’inaugura la mostra antologica di Claudio Guatteri. Con questa esposizione, intitolata "L’anima della Natura", il maestro celebra i cinquant’anni di attività artistica. Nato a Parma nel 1949, Fin da giovane è sempre stato attratto... 🔗ilpiacenza.it

Quel rapporto uomo-natura. Mostra da ICA - Grex è la mostra di Sacha Kanah (Milano, 1981), a cura di Progetto Ludovico e allestita nella project room della Fondazione ICA sino al 15 marzo. L’artista invita il visitatore a esplorare l’ambiente espositivo dall’esterno, per poi accedere alla project room e sperimentare una percezione amplificata dello spazio e del corpo, dove le sensazioni dominanti sono quelle di claustrofobia e pressione suggerite dagli oggetti industriali presentati. 🔗ilgiorno.it

Mostra 'La Natura Morta' al GAMeC di Pisa - Inaugura sabato 12 Aprile alle ore 17:30 presso il GAMeC CentroArteModerna di Pisa (Lungarno Mediceo n.26) curata e ordinata da Massimiliano Sbrana, la mostra 'La Natura Morta' edizione 2025. La 'natura morta', termine che si afferma nel tardo Rinascimento, rappresenta uno dei generi artistici... 🔗pisatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

“Natura arte-fatta”: in mostra a Torre Canavese le opere di Biagio Vellano; Natura Arte-Fatta: a Torre Canavese la mostra dei capolavori materici di Biagio Vellano; Natura che Rinasce nell'Arte: Torre Canavese omaggia il genio di Biagio Vellano con una mostra tra memoria, creatività e amore per il creato e dedica una sala a Marco Datrino; Biagio Vellano- Natura arte-fatta. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Natura arte-fatta”: in mostra a Torre Canavese le opere di Biagio Vellano - Verrà inaugurata il 17 maggio alle 17.30, presso la pinacoteca “Raissa Maksimovna Gorbaciova” sulla Terrazza Belvedere, in via Balbo a Torre Canavese (TO) la mostra “Natura Arte-Fatta”: un’esposizione ... 🔗torinotoday.it