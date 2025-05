Nasce il Fondo A' Marco' rd in memoria di Marco Maggi | solidarietà che genera speranza

Fondo della comunità di Valmadrera ha approvato all'unanimità l'istituzione del Fondo A'Marco'rd, un'iniziativa che ricorda Marco Maggi, giovane valmadrerese scomparso a febbraio 2024 a soli 34 anni a causa di una grave malattia. La decisione è stata presa durante la riunione di. 🔗 Leccotoday.it - Nasce il Fondo A'Marco'rd in memoria di Marco Maggi: solidarietà che genera speranza Il Comitato deldella comunità di Valmadrera ha approvato all'unanimità l'istituzione delA''rd, un'iniziativa che ricorda, giovane valmadrerese scomparso a febbraio 2024 a soli 34 anni a causa di una grave malattia. La decisione è stata presa durante la riunione di. 🔗 Leccotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

nasce sportech academy: la nuova frontiera della formazione internazionale ideata da marco paschina per connettere i giovani di tutto il mondo al made in italy - Guidato dalla convinzione che l’istruzione debba essere un trampolino concreto verso il futuro, Marco Paschina ha sviluppato il primo metodo di orientamento pensato per connettere i giovani talenti internazionali con le eccellenze italiane, offrendo percorsi che uniscono teoria e pratica, visione... 🔗milanotoday.it

Tudor Juve, nasce il 3.0 bianconero: come cambia la squadra. Formazione, idee e quali saranno i giocatori chiave – VIDEO di Marco Baridon - di Redazione JuventusNews24 Tudor Juve: ecco come cambia la squadra bianconera dopo l’arrivo del tecnico croato. Formazione, idee, giocatori chiave – VIDEO di Marco Baridon Come cambia la Juve con l’avvento in panchina di Igor Tudor? Dall’esonero di Thiago Motta al 3.0 del croato a Torino: prima giocatore, poi vice di Andrea Pirlo ed ora a tutti gli effetti tecnico della prima squadra. Il direttore di Juventusnews24, Marco Baridon, ha analizzato le novità che si porta dietro Tudor e come verrà plasmata la squadra con lui. 🔗juventusnews24.com

In Piemonte nasce il Fondo Formazione Occupazione: 20 milioni per i lavoratori di aziende in crisi - Nasce in Piemonte il Fondo Formazione Occupazione per il sostegno dei lavoratori delle aziende in crisi. "Il Piemonte non si arrende alla crisi, ma agisce con determinazione e pragmatismo. Abbiamo messo in campo soluzioni reali per tutelare i lavoratori dell'automotive e di tutte imprese in... 🔗novaratoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nasce il Fondo A'Marco'rd in memoria di Marco Maggi: solidarietà che genera speranza; Valmadrera: presentate le iniziative del fondo ''A’Marco’rd'' in memoria di Marco Maggi; Prosegue l'impegno nel ricordo di Marco: A'marco'rd entra nel Fondo di Comunità di Valmadrera; Arrestato 26enne ricercato per furto in abitazione a Valmadrera. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia