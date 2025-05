Nasce Apertamente al Cep Affidi adozioni e assistenza | In uno spazio prima vuoto

Bambini, adolescenti, famiglie in difficoltà hanno da oggi un sicuro punto di riferimento con l'erogazione di multi servizi sociali, assistenziali, sociali e sanitari. Si è inaugurato in via Cilea, al Cep, "Apertamente" un centro per adozioni, Affidi ed assistenza ai giovanissimi. Il tutto Nasce da una sinergia positivissima tra Società della salute, Regione Toscana, Comune di Pisa, Ausl Toscana Nord Ovest. Tantissimi i servizi che, ormai da qualche mese, sono stati trasferiti o attivati nei locali del Cep. Qui, infatti, sono stati collocati sia il centro adozioni di tutta l'Ausl Toscana Nord Ovest, oltreché della Zona Pisana, e il centro Affidi zonale, inclusi, ovviamente, gli spazi per gli incontri dei gruppi di sostegno "genitori-figli" in situazione di adozione e affido. Sempre qui è ospitato anche il cosiddetto "spazio neutro" per gli incontri fra genitori e figli in un contesto protetto.

