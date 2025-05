Napoli un jolly per Antonio Conte? Chalobah utile sia per la difesa che per il centrocampo

Napoli di Antonio Conte procede spedita sul mercato in entrata. L'obiettivo primario del nuovo allenatore era quello di sistemare la panchina e per questo sono già in corso contatti con i possibili nuovi calciatori. I prossimi interventi saranno fatti nel reparto offensivo dove sarà necessario trovare un sostituto di Lukaku e a centrocampo-difesa.

Bologna-Napoli deciderà una porzione di Scudetto. Il posticipo della 31esima giornata di Serie A mette di fronte due delle squadre più in...

Oggi alle 14 Antonio Conte, allenatore del Napoli, presenterà in conferenza stampa il match di domani contro l'Empoli. Il tecnico deve fare a meno di Di Lorenzo e Anguissa, entrambi squalificati. Quasi sicura anche l'assenza di Buongiorno, ai box per un infortunio. Davanti dovrebbe essere confermato l'attacco titolare a tre con Neres, Lukaku, Politano. In mezzo al campo dubbio Billing-Gilmour, davanti a Meret Rrahmani e Juan Jesus supportati da Mazzocchi e Olivera ai lati.

