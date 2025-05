Napoli un difensore dell’Arsenal per rinforzare il reparto arretrato | Tomiyasu nel mirino

Tomiyasu potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza all'Arsenal in Premier League. L'ex calciatore del Bologna e nazionale giapponese non sembrerebbe essere tanto contento dell'attuale situazione con la maglia dei gunners, visto che Calafiori si sta prendendo tutta la scena e lo spazio difensivo a discapito proprio del nipponico. Su di lui si è già .

Il Napoli è sul difensore dell’Empoli Marianucci: contratto quinquennale, arriverà l’anno prossimo (Romano) - Il Napoli è sul difensore dell’Empoli Marianucci: contratto quinquennale, arriverà l’anno prossimo (Romano) Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe raggiunto una accordo verbale con Luca Marianucci. Il difensore dell’Empoli arriverebbe nella prossima stagione. Marianucci è salito alla ribalta in Coppa Italia, ha segnato il rigore decisivo che ha sancito la clamorosa eliminazione della Juventus sconfitta in casa dall’Empoli. 🔗ilnapolista.it

Napoli, interesse per il difensore dell’Empoli Marianucci (Tmw) - Il difensore dell’Empoli Luca Marianucci, 20 anni, si è messo in mostra ieri nel match di Coppa Italia contro la Juventus. Oltre ad aver segnato il rigore decisivo della vittoria dei toscani, ha disputato nel complesso una buona prestazione. E pare che sia finito nei radar del Napoli per la prossima stagione. Napoli sul difensore classe 2004 Marianucci Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb: Prodotto del vivaio Empoli, Marianucci è l’esempio in carne ed ossa del metodo Monteboro, dal nome del centro sportivo azzurro. 🔗ilnapolista.it

Solet Inter, i nerazzurri mettono nel mirino il difensore dell’Udinese: c’è anche il Napoli sul francese - di RedazioneSolet Inter, duello con il Napoli per il difensore francese dell’Udinese: i dettagli Novità per il Calciomercato Inter. Dopo il suo ingaggio a parametro zero, Oumar Solet ha rapidamente acquisito notorietà come uno dei migliori difensori del girone di ritorno in Serie A, con un contratto valido fino al 2027 con l’Udinese. Il suo valore di mercato è salito a 30 milioni di euro, attirando l’interesse di club come il West Ham, che ha inviato un emissario a San Siro per osservarlo. 🔗internews24.com

