Napoli tra città e cosmo | Mostra all’Osservatorio di Capodimonte

Per il 250° anniversario della Mappa topografica della città di Napoli e de' suoi contorni, la prima cartografia moderna realizzata a Napoli con strumenti scientifici, l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte ha realizzato la Mostra Napoli, tra città e cosmo: 250 anni di cartografia a Napoli tra panorami urbani e mappe celesti, curata da Mauro Gargano in collaborazione con la casa d'arte Hubert Bowinkel. Per celebrare questa importante ricorrenza, verranno esposte straordinarie e rare carte geografiche e topografiche del territorio napoletano e meravigliose tavole astronomiche che accompagnano lo sviluppo coevo della cartografia celeste. Un viaggio tra Terra e cielo, dove la rappresentazione dello spazio terrestre si intreccia con la scoperta dei misteri dell'universo. La Mostra sarà aperta il 9 maggio alle ore 18:30 nella Sala delle Colonne dell'Osservatorio di Capodimonte.

