Napoli testa al Lecce ma lo sguardo va al futuro | stadio e piani per Conte

In casa Napoli, tutto ruota intorno alla sfida contro il Lecce. È la pietra miliare della corsa scudetto. Antonio Conte e la squadra sono concentrati solo su questo, come riporta Pasquale Tina su la Repubblica Napoli. Al Training Center di Castel Volturno, ogni attenzione è rivolta alla delicata trasferta di sabato, che potrebbe avere un peso decisivo sul campionato.

Ma se il presente parla pugliese, il futuro incombe con due temi caldi: il destino dello stadio Diego Armando Maradona e la programmazione per la prossima stagione, anno del centenario del club.

Il ritorno di De Laurentiis: in agenda Maradona e Conte

Il presidente Aurelio De Laurentiis è atteso a Napoli la prossima settimana, dopo le vacanze alle Maldive.

