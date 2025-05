Napoli sold out con il Genoa | 80 000 in fila per un biglietto

Napoli, sold out con il Genoa: 80.000 in fila per un biglietto">A Napoli la febbre scudetto non si misura in gradi Celsius, ma in passione popolare, code per i biglietti e stadi pieni ovunque si giochi. Dopo la vittoria con il Torino e il sorpasso sull’Inter, il sogno tricolore è più vivo che mai: quattro partite da giocare, quattro passi – per dirla alla Conte – verso uno storico quarto scudetto.Lecce-Napoli: 5.000 tifosi in trasferta, nonostante i limitiSabato la truppa azzurra sarà di scena al Via del Mare di Lecce. Solo 1.000 i posti disponibili per il settore ospiti, ma saranno almeno 5.000 i tifosi napoletani presenti sugli spalti, con tanti che hanno acquistato biglietti per altri settori dello stadio. Un esodo annunciato, che conferma il legame totale tra la squadra e la sua gente. 🔗 Napolipiu.com - Napoli, sold out con il Genoa: 80.000 in fila per un biglietto out con il: 80.000 inper un">Ala febbre scudetto non si misura in gradi Celsius, ma in passione popolare, code per i biglietti e stadi pieni ovunque si giochi. Dopo la vittoria con il Torino e il sorpasso sull’Inter, il sogno tricolore è più vivo che mai: quattro partite da giocare, quattro passi – per dirla alla Conte – verso uno storico quarto scudetto.Lecce-: 5.000 tifosi in trasferta, nonostante i limitiSabato la truppa azzurra sarà di scena al Via del Mare di Lecce. Solo 1.000 i posti disponibili per il settore ospiti, ma saranno almeno 5.000 i tifosi napoletani presenti sugli spalti, con tanti che hanno acquistato biglietti per altri settori dello stadio. Un esodo annunciato, che conferma il legame totale tra la squadra e la sua gente. 🔗 Napolipiu.com

