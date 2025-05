Napoli riflessioni in corso su Buongiorno | Conte ha preso una decisione

Napoli a cambiare i piani. Conte non vuole più sorprese: i problemi avuti da Buongiorno impongono una riflessione molto attentaNapoli, riflessioni in corso su Buongiorno: Conte ha preso una decisione (Foto: LaPresse) – serieanews.comSe di solito si dice che la miglior difesa è l'attacco, quest'anno Antonio Conte sta dimostrando esattamente il contrario: rischia di vincere lo scudetto con una squadra spesso non spumeggiante ma straordinariamente solida: il Napoli è la miglior difesa d'Europa – sì, avete letto bene – con soli 25 gol subiti. Niente male per una squadra che un anno fa ne aveva presi 48, praticamente il doppio.Un exploit che ha diversi protagonisti ma su tutti c'è un nome e un cognome: Alessandro Buongiorno. L'unica vera novità nella retroguardia dello scorso anno che con il suo innesto (e quello dell'allenatore, ovviamente) ha dato una solidità e un'organizzazione che prima mancavano.

