Napoli obiettivo rinforzare la difesa | un ex Juventus sarebbe una grande occasione di mercato?

Con l'arrivo di Antonio Conte la SSC Napoli ha completamente cambiato la sua strategia. È stata la prima volta, infatti, che il club azzurro è intervenuto in misura così importante per rinforzare la difesa e non a caso il club azzurro ha il miglior reparto difensivo del campionato. I primi tre acquisti della campagna estiva.

Napoli, difesa da rinforzare: Solet resta un obiettivo concreto - Il Napoli è già proiettato verso il futuro e sta pianificando con attenzione le prossime mosse di mercato. L’obiettivo della dirigenza è costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione, considerando anche il ritorno in Champions League. Tra le priorità c’è il potenziamento della difesa, con la ricerca di un centrale di alto livello […] L'articolo Napoli, difesa da rinforzare: Solet resta un obiettivo concreto proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Napoli, obiettivo rinforzare la difesa: Jaka Bijol il centrale per accontentare Antonio Conte? - La SSC Napoli, durante il prossimo mercato estivo, punta a rinforzare la difesa. Antonio Conte vuole nuove alternative al tandem Buongiorno-Rrahmani e per questo avrebbe chiesto alla dirigenza partenopea di intervenire per mettere a segno un colpo importante. Già dallo scorso inverno il Napoli ha messo nel mirino un difensore dell’Udinese, Jaka Bijol. Proprio la Gazzetta […] L'articolo Napoli, obiettivo rinforzare la difesa: Jaka Bijol il centrale per accontentare Antonio Conte? proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Juventus, l’ex Napoli Kim per rinforzare la difesa - L’ex dirigente della SSC Napoli, Cristiano Giuntoli, potrebbe decidere di puntare su un ex Napoli per rinforzare la Juventus in vista della prossima stagione. Il difensore Kim, infatti, secondo quanto riportato da SKY Germania e sul portale tuttojuve.com, sarebbe finito nel mirino dei bianconeri. “Diverse squadre hanno già mostrato un forte interesse per il difensore […] L'articolo Juventus, l’ex Napoli Kim per rinforzare la difesa proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

