Napoli Max Pezzali | Il prossimo anno un mio concerto al Maradona

prossimo anno ci sarà un mio concerto al Maradona. Da appassionati di calcio e grandi storie abbiamo voluto raccontare questa nostra passione attraverso l’idolo di sempre, Diego”. Lo ha detto Max Pezzali ospite nella prima giornata di Comicon a Napoli, che nel cinema della Mostra d’Oltremare ha presentato “Max Forever. Gli anni d’oro. Ho visto il Maradona”, edito da Vivo Concerti e di cui Pezzali oggi ha firmato 200 copie vendute questa mattina all’apertura del grande salone.Pezzali ne ha parlato insieme al fumettista Roberto Recchioni, che ha realizzato la quarta puntata della serie del fumetto. In un teatro pieno di fan ha spiegato che “il calcio va vissuto con l’idea delle frasi celebri come chi dice che la vita è la più grande metafora del calcio. È vero, perché è un gioco di squadra con momenti individuali, quindi il calcio stesso racconta la vita. 🔗 Anteprima24.it - Napoli, Max Pezzali: “Il prossimo anno un mio concerto al Maradona” Tempo di lettura: 3 minuti“Ilci sarà un mioal. Da appassionati di calcio e grandi storie abbiamo voluto raccontare questa nostra passione attraverso l’idolo di sempre, Diego”. Lo ha detto Maxospite nella prima giornata di Comicon a, che nel cinema della Mostra d’Oltremare ha presentato “Max Forever. Gli anni d’oro. Ho visto il”, edito da Vivo Concerti e di cuioggi ha firmato 200 copie vendute questa mattina all’apertura del grande salone.ne ha parlato insieme al fumettista Roberto Recchioni, che ha realizzato la quarta puntata della serie del fumetto. In un teatro pieno di fan ha spiegato che “il calcio va vissuto con l’idea delle frasi celebri come chi dice che la vita è la più grande metafora del calcio. È vero, perché è un gioco di squadra con momenti individuali, quindi il calcio stesso racconta la vita. 🔗 Anteprima24.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Max Pezzali e Pinguini Tattici Nucleari per prima volta insieme: a giugno a Napoli - Tempo di lettura: < 1 minutoII nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari vanta una collaborazione del tutto eccezionale: esce venerdì 11 aprile Bottiglie Vuote feat. Max Pezzali. Il brano, contenuto nell’album Hello World, uscito il 6 dicembre 2024, si presenta in una nuova versione in cui Max Pezzali, simbolo di più generazioni, presta la sua voce all’inconfondibile storytelling dei Pinguini Tattici Nucleari. 🔗anteprima24.it

COMICON Napoli 2025: Al via con Max Pezzali protagonista col nuovo fumetto - Dal 1° al 4 maggio, Napoli torna ad essere capitale della cultura pop con il ritorno del COMICON, giunto alla sua venticinquesima edizione. L'appuntamento è fissato presso la storica Mostra d’Oltremare, uno spazio ormai iconico per tutti gli appassionati di fumetti, animazione, videogiochi, cinema e cosplay. Un debutto d’eccezione: Max Pezzali al COMICON L’apertura del festival è affidata a una figura simbolo della musica italiana: Max Pezzali. 🔗mistermovie.it

COMICON Napoli 2025: il programma completo, ad aprire le danze il 1 maggio sarà Max Pezzali - Tutte le novità in programma e gli ospiti della manifestazione dedicata a fumetti, cinema, giochi e musica, a Napoli dall1 al 4 maggio. Max Pezzali inaugurerà la lunga lista degli ospiti che dall'1 al 4 interverranno al COMICON Napoli 2025, ospitato dalla Mostra d'Oltremare. Quattro giorni di festa, eventi e incontri per il festival crossmediale dedicato a fumetti, cinema, tv e giochi. Dopo lo straordinario successo dell'edizione 2024, che ha accolto 175. 🔗movieplayer.it

Se ne parla anche su altri siti

Max Pezzali a Napoli per il Comicon 2025: «L'anno prossimo sarò in concerto al Maradona»; Comicon Festival; Tutti i concerti da non perdere nel 2025; I concerti live di Olly per il 2025 ed anche per il 2026. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Max Pezzali: “Presto un mio concerto allo Stadio Maradona di Napoli” - L’annuncio a sorpresa è arrivato dal palco del Comicon di Napoli, dove il cantautore ha presentato anche il suo nuovo progetto a fumetti con Roberto ... 🔗fanpage.it

Comicon Napoli 2025, Pezzali con Recchioni apre la carica dei fumettari - Da oggi a domenica, «Comicon» torna a colorare a Napoli la Mostra d'Oltremare con un cartellone da oltre 600 eventi e più di 450 ospiti da tre continenti, tra fumetto, giochi ... 🔗ilmattino.it

Comicon Napoli 2025, Pezzali e Recchioni aprono la kermesse tra fumetti e cultura pop - Da oggi a domenica, la Mostra d’Oltremare di Napoli si trasforma nel cuore pulsante dell’immaginario pop globale, ospitando la 25esima edizione del «Comicon», festival che ormai supera i confini del f ... 🔗informazione.it