Napoli lanciano droga dalla finestra | un arresto e una denuncia

droga a fini di spaccio Michele Pio Estilio, 21enne del posto già noto alle forze dell'ordine e denunciato per lo stesso reato un 19enne.Arrivati in corso Resina, nei pressi dell'abitazione del 21enne, i militari hanno notato che da una finestra era stata lanciata una busta. All'interno 3 panetti di hashish, del peso complessivo di 300 grammi. Nonostante il goffo tentativo di disfarsi dello stupefacente, i carabinieri hanno raggiunto l'appartamento e bloccato Estilio. Con lui il 19enne.Il 21enne è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.

