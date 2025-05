Napoli De Laurentiis anticipa l'incontro con Conte per allontanare la Juventus

Napoli si chiama Lecce. La gara contro i salentini è considerato da tutti il vero spartiacque di questo finale di stagione perchè. 🔗 Il presente delsi chiama Lecce. La gara contro i salentini è considerato da tutti il vero spartiacque di questo finale di stagione perchè. 🔗 Calciomercato.com

Cosa riportano altre fonti

Napoli, il Betis vuole Natan a titolo definitivo: la prima offerta per De Laurentiis - Il Betis sarebbe intenzionato ad acquistare a titolo definitivo Natan dal Napoli: il club spagnolo avrebbe recapitato la prima offerta ufficiale Arrivano grosse novità sul futuro di Natan, difensore brasiliano acquistato dal Napoli durante l’estate del 2024. Il centrale, uno degli oggetti del mistero della scorsa terribile stagione partenopea, è stato ceduto in prestito al Betis, dove avrebbe convinto per le sue prestazioni. 🔗spazionapoli.it

Rivoluzione allo stadio Maradona: la mossa di De Laurentiis dopo Lecce-Napoli - Nuova mossa di Aurelio De Laurentiis per ottenere un restyling dello stadio Diego Armando Maradona e aumentare i posti Attualmente in vacanza con la moglie, alle Maldive, il ritorno di Aurelio De Laurentiis avverrà dopo Lecce-Napoli. Qualunque sia il risultato finale di quel match, la squadra azzurra resta ad un passo dall’impresa storica di vincere uno Scudetto, dopo il terribile decimo posto della scorsa stagione. 🔗spazionapoli.it

De Laurentiis, pm Roma chiede processo al presidente del Napoli per ipotesi falso in bilancio - La procura della Repubblica di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. L’ipotesi di reato è quella di falso in bilancio per la compravendita del giocatore Kostas Manolas, acquistato dalla Roma nel 2019 e per le plusvalenze fittizie generate per acquistare dal Lille il giocatore Victor Osimhen. I pubblici ministeri titolari dell’inchiesta sono Giorgio Orano e Lorenzo Del Giudice. 🔗lapresse.it

Ne parlano su altre fonti

Napoli, De Laurentiis anticipa l'incontro con Conte per allontanare la Juventus; Corriere dello Sport - Il Napoli anticipa l'incontro con Conte: quando parlerà con De Laurentiis e gli scenari; De Laurentiis potrebbe giocare d’anticipo su Ferlaino, il motivo; Dove e quando vedere Inter-Napoli: anticipazioni e approfondimenti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, De Laurentiis anticipa l'incontro con Conte per allontanare la Juventus - Il presente del Napoli si chiama Lecce. La gara contro i salentini è considerato da tutti il vero spartiacque di questo finale di stagione perchè quei tre punti. 🔗calciomercato.com

Napoli, incontro Conte-De Laurentiis per parlare di futuro - Ha ancora due anni di contratto, eppure non passa giorno in cui non si sollevino dei dubbi sul rapporto tra Antonio Conte e il Napoli. Ipotesi, soffiate e scenari un po' sottotraccia, visto il momento ... 🔗msn.com

Napoli, anticipato l’incontro tra De Laurentiis e Conte. Il futuro del tecnico dei partenopei si decide la prossima settimana - Napoli, anticipato l’incontro tra De Laurentiis e Conte. Il futuro del tecnico dei partenopei si decide la prossima settimana Secondo il Corriere dello Sport non ci saranno sorprese nel futuro di Anto ... 🔗calcionews24.com