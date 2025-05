Napoli da Brescianini a McTominay | la sliding doors di mercato che ha fatto felice Conte

Napoli, 1 maggio 2025 - Le sliding doors di mercato, croce e delizia dei tifosi. Spesso, su un ipotetico bilancino, prevale il primo ambito, ma in casa Napoli mai come ora torna d'attualità un bivio, forse all'epoca molto sottovalutato, che caratterizzò la chiusura della sessione estiva. I protagonisti sono Marco Brescianini e Scott McTominay e, strano a dirlo oggi, in quel momento il borsino e le quotazioni dei due giocatori erano diametralmente opposte a quelle odierne. Il primo, di scuola Milan, si era messo in mostra nella stagione precedente vissuta al Frosinone, non impedendone la retrocessione ma diventandone uno dei pochi punti di luce, nonché ovviamente successivo uomo mercato: il secondo invece era in uscita dal Manchester United, una realtà lontana anni luce dallo squadrone del passato e dalla quale molti giocatori erano (e sono) in fuga. 🔗 Sport.quotidiano.net - Napoli, da Brescianini a McTominay: la sliding doors di mercato che ha fatto felice Conte , 1 maggio 2025 - Ledi, croce e delizia dei tifosi. Spesso, su un ipotetico bilancino, prevale il primo ambito, ma in casamai come ora torna d'attualità un bivio, forse all'epoca molto sottovalutato, che caratterizzò la chiusura della sessione estiva. I protagonisti sono Marcoe Scotte, strano a dirlo oggi, in quel momento il borsino e le quotazioni dei due giocatori erano diametralmente opposte a quelle odierne. Il primo, di scuola Milan, si era messo in mostra nella stagione precedente vissuta al Frosinone, non impedendone la retrocessione ma diventandone uno dei pochi punti di luce, nonché ovviamente successivo uomo: il secondo invece era in uscita dal Manchester United, una realtà lontana anni luce dallo squadrone del passato e dalla quale molti giocatori erano (e sono) in fuga. 🔗 Sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Bologna-Napoli, probabili formazioni e orari tv. Lo squalificato Conte ritrova McTominay - Napoli, 6 aprile 2025 - Buone notizie dovevano arrivare da Parma e buone notizie sono arrivate: l'Inter dilapida un doppio vantaggio e torna dal Tardini solo con un pareggio che, guardando alla trama del match e in particolare della ripresa, sa quasi di punto guadagnato anziché di due punti persi. Al Napoli questi discorsi interessano relativamente: ciò che conta è che la capolista oggi è distante 4 punti e non i 6 temuti prima di provare a ridurre ulteriormente in margine cercando di espugnare il Dall'Ara di Bologna nella partita in programma lunedì 7 aprile alle 20. 🔗sport.quotidiano.net

Napoli Inter, Calverese boccia Doveri: «Troppi errori! McTominay su Dumfries è da calcio di rigore…» - di RedazioneNapoli Inter, Calverese boccia Doveri: «Troppi errori! McTominay su Dumfries è da calcio di rigore…» Le parole dell’ex arbitro Sulle colonne di Tuttosport, l’ex arbitro Calvarese, ha commentato l’arbitraggio di Daniele Doveri in Napoli Inter. Ecco le sue parole: LE PAROLE- «Daniele Doveri arbitra alla sua maniera, fischiando poco e ammonendo ancor meno, ma stavolta esagera commettendo troppi errori, anche nelle due aree di rigore. 🔗internews24.com

Ventura: “La chiave di questo Napoli è McTominay - Giampiero Ventura, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole. Ventura: “Nessuno pensava che il Napoli potesse competere fino all’ultimo per lo Scudetto” “Tanti italiani nel Napoli di Conte? Mi fa piacere anche perchè Spalletti può sfruttarli tutti, poi se c’è anche il connubio dei risultati sarebbe tutto perfetto. Napoli di Conte come l’Italia di Bearzot? Gli accostamenti fanno parte del chiacchiericcio del calcio e ci stanno, ma parliamo di ere diverse. 🔗terzotemponapoli.com

Cosa riportano altre fonti

Napoli, da Brescianini a McTominay: la sliding doors di mercato che ha fatto felice Conte; L’uomo in più: McTominay e Napoli, un amore da scudetto; Gazzetta: “Sliding doors Napoli: ecco il mancato arrivo che ha permesso il colpo McTominay”; Gazzetta: “Sliding doors Napoli: questo mancato arrivo ha permesso il colpo McTominay”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, da Brescianini a McTominay: la sliding doors di mercato che ha fatto felice Conte - L'ex Frosinone, promesso sposo degli azzurri, sarebbe finito all'Atalanta, autrice di un blitz che a distanza avrebbe sorriso pure a Manna: la virata sullo scozzese ha deciso un'intera stagione ... 🔗msn.com

Gazzetta: “Sliding doors Napoli: questo mancato arrivo ha permesso il colpo McTominay” - Scott McTominay è l'oro di Napoli: La Gazzetta dello Sport ricorda della svolta estiva sul mercato l'anno scorso ... 🔗fcinter1908.it

Sliding door Napoli: da Brescianini a McTominay - Visualizzazioni: 5 Il Napoli batte il Torino e conquista la vetta della classifica in solitaria. Decisivo, ancora una volta, Scott McTominay, autore di una doppietta. Il Napoli torna in testa alla cla ... 🔗calciostyle.it