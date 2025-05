Napoli anticipato l’incontro tra De Laurentiis e Conte Il futuro del tecnico dei partenopei si decide la prossima settimana

Napoli, anticipato l’incontro tra De Laurentiis e Conte. Il futuro del tecnico dei partenopei si decide la prossima settimana Secondo il Corriere dello Sport non ci saranno sorprese nel futuro di Antonio Conte a Napoli, ma intanto le parti sono pronte ad inconttrarsi la prossima settimana per daer continuità al nuovo progetto. Tutto accadrà dopo . 🔗 Calcionews24.com - Napoli, anticipato l’incontro tra De Laurentiis e Conte. Il futuro del tecnico dei partenopei si decide la prossima settimana tra De. IldeldeisilaSecondo il Corriere dello Sport non ci saranno sorprese neldi Antonio, ma intanto le parti sono pronte ad inconttrarsi laper daer continuità al nuovo progetto. Tutto accadrà dopo . 🔗 Calcionews24.com

Ribaltone Napoli, De Laurentiis ha deciso: incontro e ipotesi rinnovo - Notizie calcio Napoli – In casa azzurra bisogna registrare una decisione importante presa da Aurelio De Laurentiis. Dopo il pari rimediato allo Stadio Olimpico contro la Roma, il Napoli di Antonio Conte ha pareggiato anche contro l’Udinese. Domenica sera, infatti, gli azzurri non sono andati oltre l’1-1 contro il team friulano. L’Inter, dal canto suo, non si è lasciata sfuggire l’opportunità di riaccorciare sul Napoli. 🔗spazionapoli.it

Nuovo centro sportivo Napoli, spunta una nuova ipotesi: altro incontro per De Laurentiis - Per il Napoli di De Laurentiis ci sono delle novità sul fronte nuovo centro sportivo. Il Napoli è focalizzato per la sfida di domenica contro il Milan. In casa partenopea, dopo il pari per 0-0 rimediato al Penzo contro il Venezia, la sfida contro i rossoneri è troppo fondamentale per la lotta scudetto. In casa di mancata vittoria, considerando anche la gara casalinga dell’Inter contro l’Udinese, il Napoli potrebbe dire addio al sogno di vincere il suo quarto campionato. 🔗spazionapoli.it

Conte ha chiesto un incontro a De Laurentiis: vuole sapere che Napoli ha in mente (Repubblica) - Conte vuole sapere che Napoli ha in mente De Laurentiis per i cento anni del club (Repubblica) Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina: L’eventuale vittoria a Lecce aprirebbe un primo capitolo relativo ai festeggiamenti dello scudetto. Dettagli, al momento, non ce ne sono: è tutto legato ai risultati degli azzurri di Conte, ma al sindaco – qualora ci fossero i presupposti di ordine pubblico dopo i necessari dialoghi con prefettura e questura – piacerebbe rispolverare il suo antico pallino, quello del bus scoperto in giro per la città, come non accaduto nel 2023. 🔗ilnapolista.it

Incontro su safeguarding e lavoro sportivo Napoli 3 aprile

Conte ha chiesto un incontro a De Laurentiis: vuole sapere che Napoli ha in mente (Repubblica) - La stagione che verrà sarà quella del centenario. Conte ha chiesto un incontro per capire i programmi per il futuro ... 🔗ilnapolista.it

Napoli, incontro De Laurentiis-Giuffredi terminato: il punto sul futuro di Di Lorenzo. E arriva Conte FOTO e VIDEO - Oggi nuovo incontro in programma a Napoli, con Giuffredi in arrivo al Grand Hotel Parker’s, così come lo stesso De Laurentiis. A loro si è unito il neo tecnico Conte, arrivato con moglie e figlia. 🔗msn.com