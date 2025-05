Nainggolan si difende | Chiesi 100mila euro al trafficante per debiti di gioco non altro

Nainggolan torna a parlare della vicenda che lo ha visto arrestato a fine gennaio con l'accusa di traffico di droga

Il prestito da 100mila euro, i debiti di gioco e i conti bloccati dopo il divorzio: la versione di Nainggolan sul suo arresto in Belgio - Era stato arrestato per «traffico internazionale di stupefacenti». Ora, Radja Nainggolan, ex giocatore di Roma, Inter e Cagliari oggi in forza al KSC Lokeren-Temse, fornisce la sua versione dei fatti sul fermo avvenuto lo scorso 27 gennaio in Belgio. Ospite nella prima puntata di Bar Goens, il nuovo talk show di Eric Goens su VTM, il Ninja ha precisato come il suo coinvolgimento nell’inchiesta legata all’importazione di cocaina dal Sud America in Europa attraverso il porto di Anversa e la commercializzazione della stessa sul territorio belga sia del tutto «marginale». 🔗open.online

Nainggolan, chiesti 100mila euro a un trafficante per debiti di gioco: "Nessun legame con la droga"

Nainggolan svela: «Ho chiesto un prestito di 100mila euro ad un boss!». Rivelazioni shock del centrocampista belga - di Redazione JuventusNews24Nainggolan rivela: «Ho chiesto 100mila euro ad un boss!». Le dichiarazioni del centrocampista sul caso giudiziario Radja Nainggolan ha parlato del caso giudiziario che lo ha coinvolto recentemente. Come rivelato da Calcio e Finanza, l’ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, a lungo rivale in campo e nelle dichiarazioni contro la Juve, ha parlato così. NAINGGOLAN – «Non erano loro a necessitare di soldi, quello ero io! La gente crede, leggendolo sui giornali, che io sia il perno intorno al quale gira un caso di droga. 🔗juventusnews24.com

