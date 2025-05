MVP Barcellona Inter i tifosi hanno eletto il Man of the Match | ecco chi è stato il più votato! – VIDEO

MVP Barcellona Inter, i tifosi hanno eletto il Man of the Match: ecco chi è stato il più votato! ecco le scelte dei sostenitori nerazzurri

Eletto l'MVP di Barcellona Inter. Come dopo ogni partita, di campionato, Coppa Italia o di Champions League, ai tifosi Interisti è stato chiesto di eleggere il loro Man of the Match, votando il sondaggio tra una serie di candidati. A vincere è stato ovviamente Denzel Dumfries. Gara da mattatore di serata per l'olandese, autore di una doppietta in quel di Montjuic che ha aiutato la squadra nerazzurra a portare a casa un risultato importante in vista nella gara di ritorno in programma martedì prossimo. 

Gol, assist e acrobazie: nessun dubbio, il nostro @qatarairways #MOTM è lui ???#ForzaInter #UCL #BarcellonaInter pic.twitter.comcXGxSdQGft
— Inter ?? (@Inter) May 1, 2025

IL MESSAGGIO– Gol, assist e acrobazie: nessun dubbio, il nostro @qatarairways #MOTM è lui

