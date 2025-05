Muti scrive la Storia con i Berliner Philharmoniker al Petruzzelli Un onore per Bari averli qui

Philharmoniker tedeschi nel loro primo concerto al teatro Petruzzelli: "La cultura è sola forza che unisce l'Europa"

Muti scrive la Storia con i Berliner Philharmoniker al Petruzzelli "Un onore per Bari averli qui"; Riccardo Muti: «Non ne posso più dell'acuto di Vincerò. Nel Vaticano di Bergoglio si fa poca musica»; Benvenuti nel villaggio dei colori. E dentro al Palasport c'è anche la Coppa Davis.

Muti scrive la Storia con i Berliner Philharmoniker al Petruzzelli “Un onore per Bari averli qui” - Il Maestro dirigerà oggi i Philharmoniker tedeschi nel loro primo concerto al teatro Petruzzelli: “La cultura è sola forza che unisce l’Europa” ... 🔗bari.repubblica.it

I Berliner tornano in Italia con il maestro Muti: «Grazie alla musica possiamo costruire l’amicizia» - “Grazie alla musica possiamo costruire l’amicizia”. Questo, lo spiega il maestro Riccardo Muti, è lo spirito dell’evento che lo vede protagonista sul podio ... 🔗msn.com

Le fiere note dei Berliner Philharmoniker: con Muti l’Italia festeggia - Per la prima volta siamo entrati “in casa” dell’orchestra più famosa del mondo. Che torna in Italia diretta dal maestro ... 🔗repubblica.it