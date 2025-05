Musk via da Tesla? Lui smentisce il Wall Street Journal | Assolutamente falso

Tesla non sta per rimpiazzare Elon Musk, "è Assolutamente falso. La smentita del diretto interessato e del presidente della società alla notizia del Wall Street Journal secondo cui il consiglio di amministrazione dell'azienda di auto elettriche avrebbe avviato la ricerca di un nuovo amministratore delegato al posto del miliardario sudafricano è nettissima. Secondo .L'articolo Musk via da Tesla? Lui smentisce il Wall Street Journal: “Assolutamente falso” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. 🔗 (Adnkronos) –non sta per rimpiazzare Elon, "è. La smentita del diretto interessato e del presidente della società alla notizia delsecondo cui il consiglio di amministrazione dell'azienda di auto elettriche avrebbe avviato la ricerca di un nuovo amministratore delegato al posto del miliardario sudafricano è nettissima. Secondo .L'articolovia da? Luiil: “” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. 🔗 .com

Se ne parla anche su altri siti

Tesla alla ricerca di un nuovo ceo? Musk smentisce: «Fake news» - Tesla ha smentito di essere alla ricerca di un nuovo amministratore delegato, come invece ha riportato il Wall Street Journal, secondo cui l’azienda avrebbe contattato agenzie di reclutamento per trovare un ceo in grado di prendere il posto di Elon Musk. La presidente di Tesla, Robyn Denholm, ha affermato che la notizia è «assolutamente falsa» e che il board è «altamente fiducioso» nella capacità di Musk di «continuare a portare avanti l’entusiasmante piano di crescita» che attende l’azienda. 🔗lettera43.it

Musk via da Tesla? Lui smentisce il Wall Street Journal: “Assolutamente falso” - (Adnkronos) – Tesla non sta per rimpiazzare Elon Musk, "è assolutamente falso. La smentita del diretto interessato e del presidente della società alla notizia del Wall Street Journal secondo cui il consiglio di amministrazione dell'azienda di auto elettriche avrebbe avviato la ricerca di un nuovo amministratore delegato al posto del miliardario sudafricano è nettissima. Secondo […] 🔗periodicodaily.com

Tesla smentisce le voci su un nuovo CEO: fiducia in Elon Musk - Tesla ha bollato come "assolutamente false" le notizie secondo cui sta cercando un nuovo Ceo per sostituire Elon Musk, dopo che il Wall Street Journal ha scritto che l'azienda avrebbe contattato agenzie di reclutamento per avviare la ricerca di un nuovo ad. Lo riporta la Bbc. La presidente di Tesla Robyn Denholm ha scritto su X che l'articolo è "assolutamente falso" e che il board è "altamente fiducioso" nella capacità di Musk di "continuare a portare avanti l'entusiasmante piano di crescita che lo attende". 🔗quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Musk 'licenziato' da Tesla? La notizia che fa infuriare 'mister X'; Musk via da Tesla? L’azienda smentisce e il multimiliardario resiste; Tesla smentisce Wsj: 'Non cerchiamo sostituti di Musk'; Musk, Tesla smentisce: «Non sarà sostituito nel cda, piena fiducia nel suo ruolo». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Musk via da Tesla? Lui smentisce il Wall Street Journal: "Assolutamente falso" - (Adnkronos) - Tesla non sta per rimpiazzare Elon Musk, "è assolutamente falso. La smentita del diretto interessato e del presidente della società alla notizia del Wall Street Journal secondo cui il co ... 🔗msn.com

Musk via da Tesla? L’azienda smentisce e il multimiliardario resiste - Momento delicato. Anche Trump ha ammesso che dovrebbe concentrarsi di più sul suo lavoro. Smentite intanto le cifre altissime dei tagli del Doge ... 🔗msn.com

Musk, Tesla smentisce: «Non sarà sostituito nel cda, piena fiducia nel suo ruolo» - Tesla smentisce con fermezza le voci secondo cui il consiglio di amministrazione stesse cercando un nuovo Ceo per sostituire Elon Musk. In un comunicato ufficiale pubblicato ... 🔗msn.com