Musk Tesla a caccia di un nuovo Ceo? La rivelazione del WSJ e la replica | Tutto falso e smentita censurata

Tesla avrebbe avviato la ricerca di un nuovo amministratore delegato per sostituire il fondatore Elon Musk. La decisione sarebbe maturata in seguito al calo delle azioni e degli utili della società. Alcuni investitori riterrebbero Musk eccessivamente impegnato con il suo lavoro di capo del Dipartimento per l’Efficienza Pubblica (DOGE), incarico che sembra peraltro volgere al termine. Il WSJ ha riferito che il consiglio avrebbe contattato diverse società di ricerca per avviare un processo formale finalizzato all’individuazione del prossimo Ceo di Tesla. Al momento della prima diffusione della notizia non era ancora noto se Musk fosse stato informato della decisione. Il quotidiano americano ha associato la presunta ricerca anche al forte calo delle vendite e all’”irritazione” degli investitori nei confronti di Musk, distratto dal suo ruolo di consigliere della Casa Bianca. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Musk, Tesla a caccia di un nuovo Ceo? La rivelazione del WSJ e la replica: “Tutto falso e smentita censurata” Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il consiglio di amministrazione diavrebbe avviato la ricerca di unamministratore delegato per sostituire il fondatore Elon. La decisione sarebbe maturata in seguito al calo delle azioni e degli utili della società. Alcuni investitori riterrebberoeccessivamente impegnato con il suo lavoro di capo del Dipartimento per l’Efficienza Pubblica (DOGE), incarico che sembra peraltro volgere al termine. Il WSJ ha riferito che il consiglio avrebbe contattato diverse società di ricerca per avviare un processo formale finalizzato all’individuazione del prossimodi. Al momento della prima diffusione della notizia non era ancora noto sefosse stato informato della decisione. Il quotidiano americano ha associato la presunta ricerca anche al forte calo delle vendite e all’”irritazione” degli investitori nei confronti di, distratto dal suo ruolo di consigliere della Casa Bianca. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

WSJ: «Tesla ha pensato di far fuori Elon Musk. I vertici hanno cercato un nuovo ceo» - Il consiglio di amministrazione di Tesla avrebbe contattato «diverse società per la ricerca di personale» per «lavorare a un processo formale» per sostituire Elon Musk. Lo riporta in esclusiva il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano la decisione è stata presa dopo il crollo delle azioni e degli utili di Tesla. Alcuni investitori ritengono che Musk sia troppo impegnato con il suo lavoro di capo del Dipartimento per l’Efficienza Pubblica (DOGE), che pure sembra volgere al termine. 🔗open.online

Usa, “Tesla cerca nuovo CEO per sostituire Musk”, l’azienda: “Fake news, grande fiducia ad Elon e alla sua capacità di portare avanti piano di crescita” - Voci insistenti parlano di un cambio al vertice dopo il crollo delle azioni, ma la presidente Robyn Denholm smentisce: “Il consiglio non ha mai cercato un sostituto” Secondo alcune indiscrezioni, il consiglio di amministrazione di Tesla sarebbe alla ricerca di un nuovo amministratore delegato 🔗ilgiornaleditalia.it

Tesla crolla in Europa: vendite giù del 45%, effetto Musk e attesa per il nuovo Model Y - Tesla sta vivendo un momento difficile in Europa. Le vendite del colosso delle auto elettriche sono crollate a gennaio del 45%, con solo 9.900 unità vendute. Questo crollo significativo ha portato la quota di mercato dell’azienda di Elon Musk a scendere dall’1,8% all’1%. Ma quali sono le cause di questo brusco calo? Le Cause Politiche e il Legame con Musk Secondo il Financial Times, il calo delle vendite di Tesla è legato anche alle incursioni politiche di Elon Musk. 🔗thesocialpost.it

Se ne parla anche su altri siti

Musk, Tesla a caccia di un nuovo Ceo? La rivelazione del WSJ e la replica: “Tutto falso e smentita…; Perché Musk spara sugli F-35 di Lockheed Martin; Elon Musk al Pentagono, sullo sfondo piani di guerra con la Cina. Intanto Trump presenta nuovo jet; Elon Musk attacca i caccia F-35 schierandosi a favore dei droni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tesla vuole CACCIARE Elon Musk. Taglia e cuci della STAMPA ITALIANA per l’ennesima FAKE NEWS - Shock in Tesla: secondo quanto riportato da ANSA, Corriere della Sera, Il Messaggero e altri, il consiglio di amministrazione sarebbe alla ricerca di un nuovo CEO per rimpiazzare Elon Musk. Questo, ... 🔗tradingonline.com

"Musk fatto fuori", "Falso". Il giallo del nuovo Ceo di Tesla - Secondo il Wall Street Journal, il cda dell’azienda starebbe cercando di sostituire il braccio destro di Trump. Ma ecco la smentita ... 🔗msn.com

Tesla, Musk verso l’uscita? Il consiglio cerca un nuovo ceo (e lui forse non lo sa) - Il momento non è dei migliori per Elon Musk, e la proverbiale armatura da Iron Man sembra iniziare a fare acqua. Dopo aver annunciato l’imminente uscita ... 🔗thesocialpost.it