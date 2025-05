Musk fuori da Tesla? Lo scoop del Wall Street Journal e la smentita

È un momento delicato per Elon Musk, il fondatore di Tesla. Nonostante il presidente della società Robyn Denholm abbia smentito la notizia secondo cui il cda starebbe cercando di sostituirlo alla guida del timone, il fatto che Donald Trump abbia ammesso la necessità che il patron debba concentrarsi maggiormente sulla sua azienda, lo mette di fatto di fronte all'opportunità di fare un passo indietro. Ne sono convinti gli analisti, i quali riconoscono comunque il fatto che il presidente americano abbia invitato il multimiliardario a rimanere nel suo team e che qualsiasi mossa del consiglio di amministrazione per estromettere Musk sarebbe sconvolgente, dato il ruolo carismatico che il 53enne riveste all'interno del gruppo e la sua quota azionaria.La notizia che il cda di Tesla starebbe contattando dei cacciatori di teste per la ricerca di un nuovo amministratore delegato, riportato dal Wall Street Journal, è stata subito smentita da Denholm che in un post su X ha precisato: "Nella giornata di oggi, alcuni media hanno erroneamente riportato la notizia secondo cui il consiglio di amministrazione di Tesla avrebbe contattato alcune società di reclutamento per avviare la ricerca di un nuovo amministratore delegato".

WSJ: «Tesla ha pensato di far fuori Elon Musk. I vertici hanno cercato un nuovo ceo» - Il consiglio di amministrazione di Tesla avrebbe contattato «diverse società per la ricerca di personale» per «lavorare a un processo formale» per sostituire Elon Musk. Lo riporta in esclusiva il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano la decisione è stata presa dopo il crollo delle azioni e degli utili di Tesla. Alcuni investitori ritengono che Musk sia troppo impegnato con il suo lavoro di capo del Dipartimento per l’Efficienza Pubblica (DOGE), che pure sembra volgere al termine. 🔗open.online

WSJ: «Tesla ha pensato di far fuori Elon Musk». La smentita: «È falso» - La presidente di Tesla, Robyn Denholm, ha smentito la notizia secondo cui il consiglio di amministrazione starebbe cercando di sostituire l’amministratore delegato Elon Musk in risposta al crollo delle vendite della società. Tesi sostenuta da un’esclusiva del Wall Street Journal. «All’inizio della giornata, i media hanno erroneamente affermato che il consiglio di amministrazione di Tesla avrebbe contattato delle società di reclutamento per avviare una ricerca di un amministratore delegato presso la società», ha dichiarato Denholm in un post sull’account del produttore di veicoli elettrici ... 🔗open.online

Lezione ai fuori di Tesla, Crisanti si tiene stretta l’auto di Musk: “Non la venderò mai, ecco perché” - “Non venderei mai la mia Tesla”. Andrea Crisanti è netto nella sua posizione. Su Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo, professore di macro e microbiologia e senatore del Pd ha commentato così le polemiche degli ultimi giorni riguardanti il possesso, da parte di esponenti della politica italiana all’opposizione, dell’auto elettrica prodotta da Elon Musk. “È fatta da tanti ingegneri e tecnici efficienti non solo da Musk. 🔗secoloditalia.it

"Musk fatto fuori", "Falso". Il giallo del nuovo Ceo di Tesla - Secondo il Wall Street Journal, il cda dell’azienda starebbe cercando di sostituire il braccio destro di Trump. Ma ecco la smentita ... 🔗msn.com

Tesla, il cda vuole far fuori Musk: partita la ricerca di un nuovo ceo - Elon Musk potrebbe esser messo alla porta. E non soltanto del Doge, il dipartimento per l’Efficienza pubblica. Il consiglio di amministrazione di Tesla starebbe infatti iniziando a cercare un nuovo ... 🔗repubblica.it

Musk lascia? Lo scoop di Politico diventa terreno per nuove accuse ai media - Le azioni di Tesla festeggiano all ... che ha bollato il presunto “scoop” come “spazzatura”. Al quale si è associato un sintetico commento del diretto interessato. “Fake News” ha cinguettato Musk. 🔗primaonline.it