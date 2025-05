Musk fatto fuori Falso Il giallo del nuovo Ceo di Tesla

Ilgiornale.it - "Musk fatto fuori", "Falso". Il giallo del nuovo Ceo di Tesla Secondo il Wall Street Journal, il cda dell’azienda starebbe cercando di sostituire il braccio destro di Trump. Ma ecco la smentita 🔗 Ilgiornale.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

WSJ: «Tesla ha pensato di far fuori Elon Musk». La smentita: «È falso» - La presidente di Tesla, Robyn Denholm, ha smentito la notizia secondo cui il consiglio di amministrazione starebbe cercando di sostituire l’amministratore delegato Elon Musk in risposta al crollo delle vendite della società. Tesi sostenuta da un’esclusiva del Wall Street Journal. «All’inizio della giornata, i media hanno erroneamente affermato che il consiglio di amministrazione di Tesla avrebbe contattato delle società di reclutamento per avviare una ricerca di un amministratore delegato presso la società», ha dichiarato Denholm in un post sull’account del produttore di veicoli elettrici ... 🔗open.online

Milan, Moggi: “Non serve un ragazzino. Maldini fatto fuori inspiegabilmente” - Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato del Milan parlando delle strategie del futuro e di Paolo Maldini. Le sue parole a 'Libero' 🔗pianetamilan.it

Errol Musk accusa il figlio Elon di essere un pessimo padre e di aver fatto morire il suo bambino in compagnia delle tate - In un'intervista senza filtri, Errol Musk accusa suo figlio di non aver mai saputo fare il padre, e rivanga la tragedia familiare legata alla morte del primogenito del CEO di Tesla 🔗vanityfair.it

Approfondimenti da altre fonti

Musk fatto fuori, Falso. Il giallo del nuovo Ceo di Tesla; Musk e il falso dilemma dell’empatia suicida (di S. Diana); Il bacio appassionato tra Meloni e Musk a Parigi: un altro fake da AI - il video; Elon Musk compra casa in Italia? “Maxi villa da 15 stanze, bagni e camera criogenica a -100 gradi…. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

"Musk fatto fuori", "Falso". Il giallo del nuovo Ceo di Tesla - Secondo il Wall Street Journal, il cda dell’azienda starebbe cercando di sostituire il braccio destro di Trump. Ma ecco la smentita ... 🔗ilgiornale.it

Elon Musk condivide un post contro Adolescence… ma è tutto falso e il web lo sbugiarda - Nelle ultime ore, il miliardario Elon Musk è stato oggetto di forti critiche ... che era un immigrato, e lo hanno fatto diventare un bambino bianco, per poi inventarsi che è stato radicalizzato ... 🔗bestmovie.it

Il presunto confrontro tra Keanu Reeves ed Elon Musk sull’intelligenza artificiale è falso - Gira tanto sui social il resoconto di un fantomatico confrontro tra Keanu Reeves ed Elon Musk sull’intelligenza artificiale, ma secondo le informazioni raccolte in queste ore, pare che il contenuto in ... 🔗attualissimo.it