Musica barocca e rinascimentale in luoghi splendidi

Musica rinascimentale e barocca in luoghi di grande valore artistico, normalmente chiusi al pubblico, quali la Sala Capitolare di Santa Felicita, piazza di Santa Felicita 3, con affreschi di scuola giottesca.Prende il via domani alle 21, la X edizione del Baroque Festival Florence, unica rassegna di Musica barocca nel centro storico di Firenze, che prevede, fino al 27 giugno, quattordici concerti con musicisti di rilevanza internazionale, in luoghi di grande interesse culturale: la Chiesa di Santa Felicita, con la bellissima 'Deposizione' del Pontormo; l'ex Oratorio di Santa Maria Vergine della Croce al Tempio in via San Giuseppe, ora Auditorium Santa Croce al Tempio; la Basilica della Santissima Annunziata, la romanica Pieve di San Martino a Sesto.La rassegna è organizzata da Konzert Opera Florence (K.

Baroque Festival Florence: musica rinascimentale e barocca nei luoghi dello spirito - Firenze, 28 aprile 2025 – Una missione lunga dieci anni. Quella di diffondere la musica lirica e sperimentale, barocca e rinascimentale, nella nostra regione. E dai risultati si direbbe che l'obiettivo è stato raggiunto, perché l'associazione Konzert Opera Florence - da due lustri impegnata ad organizzare il programma del Baroque Festival Florence - è riuscita anche quest'anno a presentare una rassegna di quattordici concerti di rilevanza internazionale, che da venerdì 2 maggio fino al 27 giugno porteranno nel centro storico di Firenze musicisti di fama internazionale e giovani talenti. 🔗lanazione.it

