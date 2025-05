Musetti vola ai quarti a Madrid e conquista la top 10 | battuto De Minaur in due set

Madrid – Lorenzo Musetti non si ferma più. Dopo la finale raggiunta a Montecarlo, dove si era arreso solo a Carlos Alcaraz, il giovane talento italiano conquista con autorità i quarti di finale dell'ATP Masters 1000 di Madrid, battendo Alex De Minaur con un secco 6-4, 6-2.Una prestazione solida e brillante che gli vale non solo l'accesso tra i migliori otto del torneo spagnolo, ma anche un traguardo simbolico quanto prestigioso: da lunedì Musetti entrerà per la prima volta nella top 10 del ranking ATP. Un salto che certifica la sua definitiva consacrazione nel gotha del tennis mondiale.Sfida tutta da seguire con DialloIl match con De Minaur, già battuto in semifinale a Montecarlo dopo una rimonta in tre set, è stato questa volta dominato sin dalle prime battute. Musetti, undicesima testa di serie, ha controllato ritmo e scambi, lasciando all'australiano poche possibilità di ribaltare l'inerzia della gara.

Atp Madrid 2025, Musetti batte De Minaur e vola ai quarti - Prosegue l’ottimo momento di forma di Lorenzo Musetti che si qualifica per i quarti di finale dell’Atp di Madrid 2025. Al torneo Masters 1000 della capitale spagnola il tennista azzurro, 11esima testa di serie del tabellone, ha battuto in due set 6-4, 6-2 l’australiano Alex De Minaur, settima forza del seeding, e si qualifica per i quarti di finale. Al prossimo turno l’azzurro sfiderà il canadese Gabriel Diallo che ha battuto a sorpresa Grigor Dimitrov. 🔗lapresse.it

Tennis: Musetti batte de Minaur e vola ai quarti a Madrid - Lorenzo Musetti batte l’australiano Alex de Minaur e vola ai quarti di finale del Master 1000 di Madrid. Tutto facile per il toscano, che si è imposto per 6-4 6-2 e che al prossimo turno incontrerà il canadese Gabriel Diallo, numero 78 al mondo. Con la vittoria odierna, il tennista azzurro entra al nono posto della top ten del tennis mondiale. [embed_post id="2032626"] 🔗feedpress.me

Madrid, super Musetti: elimina Tsitsipas e vola agli ottavi. Ora De Minaur - (Adnkronos) – Lorenzo Musetti avanza agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Il 23enne toscano, numero 11 del mondo e 10 del seeding, supera il 26enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 18 del ranking Atp e 17 del tabellone, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-3) in un'ora e 54 minuti. Musetti […] L'articolo Madrid, super Musetti: elimina Tsitsipas e vola agli ottavi. Ora De Minaur proviene da Webmagazine24. 🔗.com

