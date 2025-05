Musetti svela | Dopo Montecarlo ho svoltato | c’è stato il click che cercavo

Musetti ha strapazzato Alex de Minaur in due set e si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, dove se la dovrà vedere con il canadese Gabriel Diallo. Il tennista italiano ha letteralmente strappato l'australiano, non concedendogli un attimo di respiro e aggredendolo in ogni momento Dopo il successo ottenuto due settimane fa in rimonta nella semifinale di Montecarlo (poi perse l'atto conclusivo contro Carlos Alcaraz).Il toscano può così proseguire la propria cavalcata sulla terra rossa della capitale spagnola e stasera tornerà in campo per affrontare la grande sorpresa di questo torneo, con l'obiettivo di raggiungere la semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra Matteo Arnaldi e il britannico Jack Draper. Nel frattempo l'azzurro si è garantito l'ingresso nella top-10 del ranking ATP per la prima volta in carriera e può cullare il sogno di alzare al cielo il trofeo, con tanto di sorpasso su Novak Djokovic e la possibilità di diventare numero 5 del mondo.

