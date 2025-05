Musetti supera Diallo in ATP Masters 1000 di Madrid e accede alle semifinali contro Draper

Masters 1000 di Madrid, Lorenzo Musetti ha varcato la soglia delle semifinali dopo aver superato il canadese Gabriel Diallo con il risultato di 6-4, 6-3 in 1 ora e 29 minuti. Una prestazione decisiva Testa di serie numero 10, Musetti ha saputo dominare il match, soprattutto nel passaggio cruciale del 5-4 del . L'articolo Musetti supera Diallo in ATP Masters 1000 di Madrid e accede alle semifinali contro Draper è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Musetti supera Diallo in ATP Masters 1000 di Madrid e accede alle semifinali contro Draper Nel corso dell’ATPdi, Lorenzoha varcato la soglia delledopo averto il canadese Gabrielcon il risultato di 6-4, 6-3 in 1 ora e 29 minuti. Una prestazione decisiva Testa di serie numero 10,ha saputo dominare il match, soprattutto nel passaggio cruciale del 5-4 del . L'articoloin ATPdiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Musetti-Diallo, ATP Madrid 2025: orario, programma, tv, streaming - Giovedì 1° maggio si disputeranno tutti i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid: a poche ore dal successo sull’australiano Alex de Minaur, tornerà nuovamente in campo l’azzurro Lorenzo Musetti, accreditato della testa di serie numero 10, il quale sarà chiamato a fronteggiare il lucky loser canadese Gabriel Diallo. La sfida tra l’azzurro ed il canadese si giocherà non prima delle 20.00: il match sarà il terzo del programma di giornata sul Manolo Santana Stadium, campo sul quale si giocherà a partire dalle ore 13. 🔗oasport.it

Atp Madrid, Musetti vola in semifinale: battuto Diallo in due set - Lorenzo Musetti conquista con autorità la semifinale del Masters 1000 di Madrid, confermando lo straordinario momento di forma. Il toscano, testa di serie numero 10, ha superato nei quarti di finale il canadese Gabriel Diallo con un netto 6-4, 6-3 in un’ora e ventinove minuti. Un successo che lo porta per la seconda volta consecutiva tra i primi quattro in un torneo Masters 1000, dopo l’exploit a Montecarlo. 🔗thesocialpost.it

Dove vedere in tv Musetti-Diallo oggi, ATP Madrid 2025: orario esatto, partite precedenti, streaming - Lorenzo Musetti affronterà Gabriel Diallo ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano tornerà in campo dopo aver travolto con grandissima personalità il greco Stefanos Tsitsipas e l’australiano Alex de Minaur, due avversari decisamente competitivi e temibili sulla terra rossa della capitale spagnola. Il toscano si è guadagnato il diritto di fronteggiare il canadese, in tabellone come lucky loser e grande rivelazione del torneo. 🔗oasport.it

Musetti in semifinale a Madrid, supera Diallo e sfida il tabù Draper: "È un amico, ma stavolta lo batto" - Musetti vince ancora e vola in semifinale a Madrid, supera Diallo e sfida il tabù Draper: È un amico, ma stavolta lo batto. La data e l'orario del match. 🔗sport.virgilio.it

Musetti-Diallo, Atp Madrid, Diretta quarti di finale - Lorenzo Musetti conquista l’accesso alla semifinale del Mutua Madrid Open con una convincente vittoria in due set su Gabriel Diallo: 6-4, 6-3 in un'ora e mezza di gioco. L’azzurro ha dominato i moment ... 🔗tg.la7.it

Musetti liquida anche Diallo: l'azzurro vola in semifinale con Draper al Masters 1000 di Madrid - MASTERS MADRID - Continua senza set lasciati per strada il percorso di Lorenzo Musetti nella Caja Mágica: l'azzurro passa 6-4 6-3 e raggiunge Jack Draper, n° 6 ... 🔗eurosport.it