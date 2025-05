Musetti oggi contro Diallo | a che ora e dove vedere i quarti di Atp Madrid 2025 I precedenti

Madrid, 1 maggio 2025 - Lorenzo Musetti non vuole accontentarsi. Dopo la vittoria ai danni dei Alex de Minaur (6-4, 6-2) che gli ha garantito per la prima volta in carriera l'accesso nella Top 10 del ranking (è virtualmente nono), il toscano punta la semifinale dell'Atp di Madrid. Alla sfida che lo attende nei quarti di finale, il nostro portacolori si presenta sicuramente da favorito. Non solo per quanto dimostrato finora sulla terra rossa iberica e ancor prima a Monte Carlo, ma anche per l'avversario che troverà dall'altra parte della rete, ossia il lucky loser Gabriel Diallo, reduce dall'affermazione in rimonta ai danni del bulgaro Grigor Dimitrov, ko 5-7, 7-6, 6-4. In precedenza, il canadese - ripescato dopo l'eliminazione nelle qualificazioni per via delle tante assenze nel torneo - ha superato il belga Zizou Bergs (6-1, 6-2), il polacco Kamil Majchrzak (7-5, 4-6, 6-4) e il britannico Cameron Norrie (2-6, 6-4, 6-4).

Dove vedere in tv Musetti-Diallo oggi, ATP Madrid 2025: orario esatto, partite precedenti, streaming - Lorenzo Musetti affronterà Gabriel Diallo ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano tornerà in campo dopo aver travolto con grandissima personalità il greco Stefanos Tsitsipas e l'australiano Alex de Minaur, due avversari decisamente competitivi e temibili sulla terra rossa della capitale spagnola. Il toscano si è guadagnato il diritto di fronteggiare il canadese, in tabellone come lucky loser e grande rivelazione del torneo.

Masters 1000 Madrid, Arnaldi da sogno contro Djokovic. Bene Musetti all'esordio, fuori Sonego. Oggi in campo anche Berrettini e Darderi - Sono 5 gli italiani oggi in campo nel Masters 100 Madrid. Il primo è Musetti. Seguono nel pomeriggio Sonego, Berrettini, Arnaldi (contro Djokovic) e Darderi. Ieri Cobolli ha già raggiunto i sedicesimi di finale contro Rune, costretto ad abbandonare il match per infortunio

Grande Fratello, il Codacons contro la truffa del televoto: oggi l'esposto in Procura a Milano - Le associazioni dei consumatori hanno messo nel mirino il reality show di Canale 5: sotto accusa il sistema del televoto dopo le parole di Alfonso Signorini a Striscia La Notizia Il Grande Fratello finisce nuovamente sotto accusa. Il Codacons e Assourt stanno preparando un esposto per il possibile reato di truffa aggravata in merito alle modalità del televoto del reality show. Come riportato da Adnkronos, l'associazione dei consumatori depositerà domani alla Procura della Repubblica di Milano un documento in cui si chiede di fare chiarezza sulle dinamiche di voto della trasmissione in onda su ...

